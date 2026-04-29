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Gran Hermano EN VIVO: quiénes son los nominados, minuto a minuto

Gran Hermano se prepara para su nueva eliminación.

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El reality más famoso del país tiene este miércoles una nueva gala de nominación rumo a la próxima salida de la casa.

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La casa de Gran Hermano no da respiro y este miércoles vive una nueva gala clave. Luego de una eliminación que sacudió el juego y de un ingreso que ya empezó a generar ruido, los participantes vuelven a pasar por el confesionario para emitir sus votos y conformar una nueva placa de nominados.

La reciente salida de Brian Sarmiento reconfiguró las alianzas dentro de la casa, dejando espacios vacantes y obligando a los jugadores a replantear sus estrategias. A esto se suma la llegada de Gladys, La Bomba Tucumana, cuya presencia promete alterar aún más la dinámica y meter presión en un juego que ya venía cargado.

En este contexto, las tensiones entre los distintos grupos no solo se mantienen, sino que siguen en aumento y parece no tener fin. Las discusiones por la convivencia, la comida y las estrategias están a la orden del día, generando un clima cada vez más áspero entre los participantes.

Con nuevos votos, alianzas en duda y conflictos que no paran de crecer, la gala de nominación de hoy será determinante para lo que viene en el reality y comenzar a definir al próximo eliminado de la competencia.

Minuto a minuto de Gran Hermano Generación Dorada

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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