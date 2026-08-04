Denisse González reveló que su estado de salud empeoró durante la internación: "No lo esperábamos"

"Y quiero decirles algo aparte... Gracias, de verdad. No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acerquen hasta acá y aun así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensan que es un detalle, pero para mí significa un montón", escribió.

Finalmente, cerró con un emotivo mensaje dedicado a su comunidad: "Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y, como siempre digo, ustedes son mi mejor regalo. No lo olviden".

El cuadro de Denisse genera preocupación entre sus seguidores, ya que un nivel de plaquetas tan bajo requiere un estricto control médico por el riesgo de hemorragias y otras complicaciones. Por ese motivo, la ex participante de Gran Hermano continúa internada bajo tratamiento y monitoreo permanente, a la espera de que los próximos estudios muestren una respuesta favorable que le permita comenzar su recuperación.