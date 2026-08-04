Denisse González reveló que su estado de salud empeoró durante la internación: "No lo esperábamos"
La ex participante de Gran Hermano contó que sus plaquetas volvieron a bajar y aseguró que deberá permanecer internada mientras continúa con el tratamiento.
La exparticipante de Gran Hermano, Denisse González, volvió a actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud desde la clínica donde permanece internada, luego de que una serie de estudios de rutina detectaran valores fuera de lo normal.
Si bien esperaba una evolución favorable, este lunes comunicó que los últimos resultados no trajeron buenas noticias. A través de sus historias de Instagram, la novia de Bautista Mascia explicó que el recuento de plaquetas volvió a descender, por lo que deberá continuar bajo observación médica durante más tiempo.
Denisse González contó cómo sigue su salud
"Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo", expresó Denisse.
Luego, explicó que el proceso demandará más tiempo del previsto y pidió paciencia: "Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí".
Más tarde, la ex participante del reality se mostró profundamente agradecida por el apoyo que recibió durante la internación y destacó el cariño de sus seguidores.
"Y quiero decirles algo aparte... Gracias, de verdad. No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acerquen hasta acá y aun así lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensan que es un detalle, pero para mí significa un montón", escribió.
Finalmente, cerró con un emotivo mensaje dedicado a su comunidad: "Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y, como siempre digo, ustedes son mi mejor regalo. No lo olviden".
El cuadro de Denisse genera preocupación entre sus seguidores, ya que un nivel de plaquetas tan bajo requiere un estricto control médico por el riesgo de hemorragias y otras complicaciones. Por ese motivo, la ex participante de Gran Hermano continúa internada bajo tratamiento y monitoreo permanente, a la espera de que los próximos estudios muestren una respuesta favorable que le permita comenzar su recuperación.
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