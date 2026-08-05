El angustiante mensaje de Bautista Mascia por la salud de Denisse González: "Manden su energía"

El posteo estuvo acompañado por varias fotos de los presentes que ambos recibieron durante la internación, un gesto que el uruguayo valoró especialmente. Antes de finalizar su mensaje, también pidió que continúen acompañándolos en este proceso: “Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse”.

Mientras tanto, Denisse González sigue compartiendo actualizaciones sobre su estado de salud a través de sus redes sociales. Desde la habitación común donde permanece internada, contó que los resultados de los análisis todavía no muestran la mejoría esperada, por lo que los médicos continúan sin poder darle un diagnóstico definitivo ni autorizar su alta.

Denisse González contó cómo sigue su salud

"Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo", expresó Denisse.