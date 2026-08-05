Eliana Guercio cruzó a Laura Ubfal en vivo en Gran Hermano: "Seguí pidiendo que voten por..."

“Es un fandom muy fuerte, lleno de odio y te lo pueden decir las redes. Defienden a ella, les gustan las peleas. Yo he decidido no iluminarla más. De ahora en más, para mí, esa jugadora en la casa no existe”, afirmó. La frase generó inmediatamente una reacción de Guercio, quien no dejó pasar la referencia y le pidió que aclarara a quién estaba cuestionando.

Eliana Guercio respondió con dureza

La discusión subió de tono cuando Guercio levantó la voz y enfrentó directamente a Ubfal. “¿Que no le crean nada a quién, Laura Ubfal? ¿Qué no me crean a mí?”, lanzó la panelista durante el vivo. A partir de allí, explicó que su postura respecto de los jugadores de Gran Hermano no depende de pertenecer a un determinado grupo de seguidores. Para demostrarlo, tomó como ejemplo su respaldo a Campanita.

“Yo no soy fanática, soy objetiva y me gustan jugadores de todos los bandos. Yo no apoyo a Campanita desde ahora porque está en el bando contrario de la que no me gusta, la apoyo desde que llegó”, aseguró.

La panelista también remarcó que, pese a que Campanita ahora mantiene un enfrentamiento con una participante a la que ella sí respalda, su opinión no cambió. “Y a pesar de que ahora está peleada con una de las que me gustan, igual la banco y me da mucha pena que esté acá sentada. Eso se llama objetividad y profesionalismo”, agregó.

El momento más picante llegó sobre el final del intercambio. Guercio decidió responderle a Ubfal utilizando justamente uno de los puntos que más las diferencia: sus respectivas posturas sobre Sol Abraham y las campañas de votación. La panelista cerró el enfrentamiento con una frase que generó repercusión entre los seguidores del reality. “Seguí pidiendo en las redes que voten por Sol que no te hicieron caso”, lanzó Guercio.

De esta manera, el debate de Gran Hermano Generación Dorada volvió a trasladar parte de la competencia desde la casa hacia el estudio de Telefe. La eliminación de Campanita abrió una discusión sobre los fandoms, las estrategias de los participantes y la influencia que tienen las redes sociales sobre las decisiones del público.