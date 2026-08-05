Eliana Guercio cruzó a Laura Ubfal en vivo en Gran Hermano: "Seguí pidiendo que voten por..."
La panelista defendió a Steffany “Campanita” Pereyra durante el debate de Gran Hermano Generación Dorada y cuestionó la postura de su compañera contra Sol Abraham.
El debate de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a tener un fuerte cruce entre sus panelistas. Esta vez, Eliana Guercio y Laura Ubfal protagonizaron un tenso intercambio en pleno vivo de Telefe, luego de que ambas expusieran sus posiciones respecto de Sol Abraham y Steffany “Campanita” Pereyra, la última participante eliminada del reality.
La discusión se produjo mientras el programa analizaba el recorrido de Campanita dentro de la casa y las razones por las que consiguió superar distintas placas de nominación. Guercio destacó el apoyo que recibió la participante y sostuvo que una parte importante de ese respaldo estuvo relacionado con el fandom de Solange. “Te venías quedando en las placas por el apoyo de las Solangistas. Te apoyaron un montón. Te juro por Dios que te vas a dar cuenta en el futuro”, sostuvo la panelista.
Pero su análisis no terminó allí. Guercio también cuestionó la manera en la que algunos seguidores se posicionaron frente al juego de Sol Abraham y reconoció que, aunque considera que la participante puede mostrarse soberbia, eso no modifica su opinión sobre la situación. “Lo que digo es que son malos porque son muy odiosos con ella. Yo entiendo que ella es soberbia”, explicó.
Laura Ubfal respondió en pleno debate de Gran Hermano
Después de escuchar a Guercio, Santiago del Moro intervino para ordenar la conversación y darle la palabra a Laura Ubfal, quien viene manifestando una postura crítica hacia Sol Abraham durante el reality. La panelista había expresado en distintas oportunidades su descontento con la participante e incluso había pedido públicamente que los espectadores votaran para que quedara eliminada de la competencia.
Al tomar la palabra, Ubfal respondió con ironía a las declaraciones de Guercio. “Yo estoy disfrutando este discurso de amor. No le creas nada de lo que escuchaste”, expresó. La periodista luego explicó su postura respecto de Solange y su grupo de seguidores y sostuvo que, desde su perspectiva, existe un fandom muy intenso alrededor de la participante.
“Es un fandom muy fuerte, lleno de odio y te lo pueden decir las redes. Defienden a ella, les gustan las peleas. Yo he decidido no iluminarla más. De ahora en más, para mí, esa jugadora en la casa no existe”, afirmó. La frase generó inmediatamente una reacción de Guercio, quien no dejó pasar la referencia y le pidió que aclarara a quién estaba cuestionando.
Eliana Guercio respondió con dureza
La discusión subió de tono cuando Guercio levantó la voz y enfrentó directamente a Ubfal. “¿Que no le crean nada a quién, Laura Ubfal? ¿Qué no me crean a mí?”, lanzó la panelista durante el vivo. A partir de allí, explicó que su postura respecto de los jugadores de Gran Hermano no depende de pertenecer a un determinado grupo de seguidores. Para demostrarlo, tomó como ejemplo su respaldo a Campanita.
“Yo no soy fanática, soy objetiva y me gustan jugadores de todos los bandos. Yo no apoyo a Campanita desde ahora porque está en el bando contrario de la que no me gusta, la apoyo desde que llegó”, aseguró.
La panelista también remarcó que, pese a que Campanita ahora mantiene un enfrentamiento con una participante a la que ella sí respalda, su opinión no cambió. “Y a pesar de que ahora está peleada con una de las que me gustan, igual la banco y me da mucha pena que esté acá sentada. Eso se llama objetividad y profesionalismo”, agregó.
El momento más picante llegó sobre el final del intercambio. Guercio decidió responderle a Ubfal utilizando justamente uno de los puntos que más las diferencia: sus respectivas posturas sobre Sol Abraham y las campañas de votación. La panelista cerró el enfrentamiento con una frase que generó repercusión entre los seguidores del reality. “Seguí pidiendo en las redes que voten por Sol que no te hicieron caso”, lanzó Guercio.
De esta manera, el debate de Gran Hermano Generación Dorada volvió a trasladar parte de la competencia desde la casa hacia el estudio de Telefe. La eliminación de Campanita abrió una discusión sobre los fandoms, las estrategias de los participantes y la influencia que tienen las redes sociales sobre las decisiones del público.
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