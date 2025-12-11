La reacción de Maru Botana a la versión sobre que está embarazada: qué hizo

Con su espontaneidad habitual, la cocinera dejó en claro que no hay ningún embarazo en camino y que todo se trató de un malentendido amplificado por la velocidad de las redes. Y aunque el episodio fue fugaz, dejó una escena tierna y divertida que retrata a la perfección la dinámica familiar de Maru: siempre unidos, siempre con humor, incluso frente a las teorías más descabelladas del mundo digital.

Junto a su marido, Bernardo Solá, es mamá de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio e Inés, una familia numerosa que siempre se mostró unida y cálida frente a todo lo que atravesaron. Ese vínculo se fortaleció aún más después de una de las tragedias más dolorosas de su vida: la muerte en 2008 de su hijo Francisco, a los seis meses, a causa de muerte súbita.