Hernán Casciari rompió el silencio tras la denuncia por presunta estafa en su contra: "Jamás haremos esto"

De acuerdo con la información publicada por Infobae, las 18 personas involucradas realizaron inversiones individuales de entre 50 y 3.000 dólares. Los denunciantes afirmaron que, en varios casos, los retornos fueron mínimos o directamente inexistentes, y solicitaron que se investigue si hubo una operatoria común detrás de los perjuicios que alegan haber sufrido.

El reclamo alcanza a distintas producciones audiovisuales y pone bajo la lupa el sistema de financiamiento colectivo que Orsai impulsó como alternativa a los mecanismos tradicionales de la industria cinematográfica. Los denunciantes reclaman una auditoría contable integral para esclarecer el destino de los aportes y determinar si existieron responsabilidades penales.

La respuesta de Hernán Casciari: “Hubo uno que salió mal”

En su descargo público, Casciari rechazó que los problemas denunciados constituyan una estafa y defendió la trayectoria de su emprendimiento cultural, que durante años desarrolló libros, revistas, talleres, obras teatrales y películas mediante esquemas de producción autogestiva.

“Tenemos alrededor de siete u ocho proyectos siempre al mismo tiempo, y hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó”, afirmó el escritor. En el mismo video reconoció que hubo errores y que durante 2025 pidió disculpas a los aportantes de uno de los proyectos, al que identificó como Mano a mano.

Casciari también admitió falencias en la comunicación con los socios productores y señaló que algunas personas se sintieron decepcionadas porque esperaban resultados diferentes. Sin embargo, insistió en que no existió una maniobra deliberada para perjudicarlas.

“Nos equivocamos en un montón de cosas”, reconoció, al tiempo que atribuyó parte del conflicto a la ingenuidad con la que, según su versión, se gestionaron determinadas iniciativas culturales. El autor aseguró comprender la frustración de los denunciantes, aunque cuestionó que se describa el funcionamiento de Orsai como una estafa o un esquema Ponzi.

Además, publicó un código QR que permite consultar planillas de gastos y buscó desligar de la controversia a los actores, actrices y otras figuras públicas que participaron en las producciones. Según expresó, esas personalidades no tienen relación con el conflicto que originó la denuncia.