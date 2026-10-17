La televisión argentina cumple 75 años: de la primera transmisión a la vuelta de Canal 7
La señal estatal celebra un nuevo aniversario con una identidad renovada y el regreso de su nombre histórico.
Hubo una época en la que tener un televisor era una novedad. Setenta y cinco años después de aquella primera transmisión, la televisión argentina atraviesa una transformación profunda, con las plataformas digitales como protagonistas y una audiencia que ya no depende exclusivamente de la pantalla tradicional. En ese contexto, la señal pública celebra su aniversario con una decisión simbólica: recuperar el nombre de Canal 7.
La historia comenzó el 17 de octubre de 1951, cuando LR3 Radio Belgrano Televisión transmitió el acto por el Día de la Lealtad desde Plaza de Mayo, con Eva Perón entre las figuras centrales. En aquel momento, el país contaba con alrededor de 2.500 televisores, muchos de ellos exhibidos en vidrieras de comercios para que el público pudiera seguir la emisión.
El impulsor de aquella iniciativa fue Jaime Yankelevich, empresario vinculado a Radio Belgrano, quien promovió la instalación de los equipos necesarios para poner en marcha el nuevo medio. La programación regular comenzó el 4 de noviembre de ese año y, pocas semanas después, el 18 de noviembre, la señal transmitió el partido entre San Lorenzo y River Plate desde el Viejo Gasómetro, en lo que se considera la primera emisión televisiva de un encuentro de fútbol en el país.
De Canal 7 a ATC y Televisión Pública
A lo largo de las décadas, la emisora atravesó cambios de gestión, nombres y formatos. Con la aparición de los canales privados 9, 11 y 13, a comienzos de los años sesenta, Canal 7 quedó consolidado como la señal estatal. Más adelante, durante la década de 1970, se impulsaron transformaciones técnicas y edilicias que prepararon el terreno para una nueva etapa.
En 1979 nació Argentina Televisora Color (ATC), tras la fusión de Canal 7 con Argentina 78 Televisora, en el marco de la infraestructura desarrollada para el Mundial de fútbol de 1978. El 1 de mayo de 1980 comenzaron las transmisiones regulares en color, un avance que modificó la experiencia televisiva de los hogares argentinos.
Durante esos años y los siguientes, la programación combinó periodismo, ficción, humor, música y propuestas culturales. Entre los ciclos que dejaron su marca estuvieron 60 minutos, La noticia rebelde y Caloi en su tinta. Con el retorno de la democracia en 1983, la emisora también atravesó una renovación de sus contenidos, mientras que la ampliación de la red de repetidoras permitió extender su alcance a distintas regiones del país.
La década de 1990 estuvo marcada por dificultades económicas y cambios en la conducción. En 2000, la señal pasó a llamarse Canal Siete Argentina y, algunos años después, comenzó a instalarse la denominación Televisión Pública. La creación de Radio y Televisión Argentina (RTA), en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, reorganizó el sistema de medios públicos nacionales.
El regreso de un nombre histórico
En su recorrido más reciente, la emisora tuvo un papel destacado en la transmisión de acontecimientos deportivos de gran convocatoria. Entre ellos se encuentran los partidos de la Selección argentina en los mundiales y los encuentros emitidos a través de Fútbol para Todos, entre 2009 y 2017.
Según informó Teleshow, el aniversario número 75 llega acompañado por una programación especial y una renovación de la identidad visual de la señal, que volverá a utilizar el nombre Canal 7. La decisión recupera una denominación histórica que atravesó distintas generaciones y que quedó asociada a los comienzos de la televisión en el país.
La fecha también invita a reflexionar sobre el lugar del medio en la actualidad. En un escenario dominado por el consumo a demanda, las redes sociales y las plataformas de streaming, la televisión abierta enfrenta el desafío de adaptarse a nuevas formas de mirar y relacionarse con los contenidos.
Setenta y cinco años después de aquella primera emisión desde Plaza de Mayo, la pantalla estatal inicia una nueva etapa bajo un nombre que remite a sus orígenes. De las primeras cámaras en blanco y negro a las transmisiones en color y el ecosistema digital, la historia de Canal 7 acompaña buena parte de la evolución cultural y tecnológica de la Argentina.
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