La televisión argentina cumple 75 años: de la primera transmisión a la vuelta de Canal 7

Durante esos años y los siguientes, la programación combinó periodismo, ficción, humor, música y propuestas culturales. Entre los ciclos que dejaron su marca estuvieron 60 minutos, La noticia rebelde y Caloi en su tinta. Con el retorno de la democracia en 1983, la emisora también atravesó una renovación de sus contenidos, mientras que la ampliación de la red de repetidoras permitió extender su alcance a distintas regiones del país.

La década de 1990 estuvo marcada por dificultades económicas y cambios en la conducción. En 2000, la señal pasó a llamarse Canal Siete Argentina y, algunos años después, comenzó a instalarse la denominación Televisión Pública. La creación de Radio y Televisión Argentina (RTA), en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, reorganizó el sistema de medios públicos nacionales.

El regreso de un nombre histórico

En su recorrido más reciente, la emisora tuvo un papel destacado en la transmisión de acontecimientos deportivos de gran convocatoria. Entre ellos se encuentran los partidos de la Selección argentina en los mundiales y los encuentros emitidos a través de Fútbol para Todos, entre 2009 y 2017.

Según informó Teleshow, el aniversario número 75 llega acompañado por una programación especial y una renovación de la identidad visual de la señal, que volverá a utilizar el nombre Canal 7. La decisión recupera una denominación histórica que atravesó distintas generaciones y que quedó asociada a los comienzos de la televisión en el país.

La fecha también invita a reflexionar sobre el lugar del medio en la actualidad. En un escenario dominado por el consumo a demanda, las redes sociales y las plataformas de streaming, la televisión abierta enfrenta el desafío de adaptarse a nuevas formas de mirar y relacionarse con los contenidos.

Setenta y cinco años después de aquella primera emisión desde Plaza de Mayo, la pantalla estatal inicia una nueva etapa bajo un nombre que remite a sus orígenes. De las primeras cámaras en blanco y negro a las transmisiones en color y el ecosistema digital, la historia de Canal 7 acompaña buena parte de la evolución cultural y tecnológica de la Argentina.