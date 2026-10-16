Denuncia contra Hernán Casciari por presunta estafa millonaria: la lista de famosos involucrados en el caso
Una denuncia penal por presunta estafa salpica a la productora Orsai y coloca a Hernán Casciari en el centro de la escena.
El escritor y productor Hernán Casciari quedó envuelto en un grave escándalo judicial tras la presentación de una denuncia penal en su contra por presunta estafa, relacionada con el funcionamiento de su productora audiovisual, Orsai. La causa toma impulso a partir del reclamo de un grupo inicial de 18 inversores que aportaron capital para financiar distintos contenidos cinematográficos y teatrales.
Según se expuso en el programa de espectáculos Primicias Ya, la suma total en disputa ascendería a unos 6 millones de dólares. El mecanismo utilizado consistía en convocar a la audiencia a participar como socios inversores de las producciones. Sobre la modalidad del modelo, la periodista Marina Calabró detalló: "Le pedía a la gente que invirtiera guita en la productora Orsai y, a partir de ahí, financiar proyectos audiovisuales. Él decía: 'Invertís 100 y recuperás 500'. Prometía ganar cinco veces la inversión inicial".
El alcance del proyecto llegó a sumar a cerca de 20 mil personas que colocaron sus ahorros para la realización de títulos como La muerte de un comediante, film protagonizado por Diego Peretti. Tras ello, la controversia escaló rápidamente en los medios de comunicación ya que la denuncia salpica además a otros famosos.
Quiénes son los famosos comprometidos en la denuncia contra Hernán Casciari
Asimismo, se puso el foco en la repercusión mediática del proyecto a raíz del apoyo de personalidades de renombre. "Usaba para promocionar a Andy Kusnetzoff. Casciari era un participante activo en Perros de la calle, lo van a escuchar promocionando esto. Lo salpica a Andy, porque termina promocionando lo que termina siendo una denuncia penal por estafa; salpica a Diego Peretti por promocionar lo mismo, a Justina Bustos, Darío Barassi. Escándalo total, la gente quiere recuperar la guita", sostuvo la periodista.
Respecto al expediente, Calabró especificó: "La denuncia penal dice: 18 damnificados, perjudicados por la operatoria de Orsai. Describen que se enteraron de esta posibilidad a partir de Andy Kusnetzoff y de su programa. Incluso, de muchos famosos que hicieron videos de promoción de esto".
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