Denuncia contra Hernán Casciari por presunta estafa millonaria: la lista de famosos involucrados en el caso

Según se expuso en el programa de espectáculos Primicias Ya, la suma total en disputa ascendería a unos 6 millones de dólares. El mecanismo utilizado consistía en convocar a la audiencia a participar como socios inversores de las producciones. Sobre la modalidad del modelo, la periodista Marina Calabró detalló: "Le pedía a la gente que invirtiera guita en la productora Orsai y, a partir de ahí, financiar proyectos audiovisuales. Él decía: 'Invertís 100 y recuperás 500'. Prometía ganar cinco veces la inversión inicial".