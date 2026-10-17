Sabrina Rojas llamó en vivo a su ex, José Chatruc, por la presunta estafa de Hernán Casciari: "Estoy deprimido"

El exfutbolista también recordó que invertir dólares en aquel momento resultaba complicado por las restricciones cambiarias vigentes en el país. Aun así, decidió avanzar porque le interesaba la propuesta y la posibilidad de involucrarse en una producción cinematográfica.

“Puse una suma, apostando a que con eso podías tomar decisiones, podías ser parte de la peli y ser productor de cine. La promesa es que podés perder, como cualquier negocio. Lo puse con ánimo de apoyar más que nada”, explicó.

Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando Sabrina quiso saber si había perdido mucho dinero. “¿Perdiste mucha plata, bebu?”, le preguntó, en un intercambio que reflejó la confianza que todavía mantienen después de su separación.

“No, no, no. A ver, no sé, todavía. Elijo creer. No siento que todo está perdido”, respondió Chatruc, quien evitó dar por perdido el dinero que aportó al proyecto.