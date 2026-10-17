Sabrina Rojas llamó en vivo a su ex, José Chatruc, por la presunta estafa de Hernán Casciari: "Estoy deprimido"
La conductora se comunicó con el exfutbolista durante el programa SQP para conocer su situación tras la denuncia contra el escritor y la productora Orsai.
Sabrina Rojas protagonizó un momento inesperado en vivo al llamar a su expareja, José “Pepe” Chatruc, para hablar sobre la denuncia por presunta estafa contra Hernán Casciari. El exfutbolista figura entre las personas que invirtieron dinero en proyectos audiovisuales vinculados con Orsai y que ahora buscan respuestas sobre el destino de sus aportes y los beneficios que esperaban recibir.
La conductora, que reemplaza temporalmente a Yanina Latorre en SQP, se comunicó con Chatruc para conocer cómo atraviesa la situación. La respuesta del exjugador fue contundente y dejó en evidencia su preocupación por el escándalo: “En este momento, deprimido”, reconoció al ser consultado sobre su estado de ánimo.
La conversación se produjo después de que trascendiera la denuncia penal contra Casciari por presunta estafa y administración fraudulenta. La presentación judicial apunta al sistema de financiamiento colectivo impulsado por la productora Orsai, mediante el cual particulares aportaban dinero para financiar películas y otras producciones audiovisuales.
Qué dijo Pepe Chatruc sobre la inversión en la productora de Hernán Casciari
Durante la charla con Rojas, Chatruc explicó que su decisión de participar en el proyecto estuvo relacionada con la admiración que sentía por el escritor. Según contó, seguía su trabajo desde hacía tiempo y había tenido contacto con su universo artístico antes de que surgiera la posibilidad de convertirse en productor de cine.
“Soy fan de Casciari, fan de leer sus libros. Él es fanático de Racing y, en algún momento, fui al teatro. Él tenía una obra y participé. Le seguí la carrera y, en un momento, surgió la oportunidad de ser productor de películas de Orsai, la plataforma”, relató.
El exfutbolista también recordó que invertir dólares en aquel momento resultaba complicado por las restricciones cambiarias vigentes en el país. Aun así, decidió avanzar porque le interesaba la propuesta y la posibilidad de involucrarse en una producción cinematográfica.
“Puse una suma, apostando a que con eso podías tomar decisiones, podías ser parte de la peli y ser productor de cine. La promesa es que podés perder, como cualquier negocio. Lo puse con ánimo de apoyar más que nada”, explicó.
Uno de los momentos más significativos de la entrevista llegó cuando Sabrina quiso saber si había perdido mucho dinero. “¿Perdiste mucha plata, bebu?”, le preguntó, en un intercambio que reflejó la confianza que todavía mantienen después de su separación.
“No, no, no. A ver, no sé, todavía. Elijo creer. No siento que todo está perdido”, respondió Chatruc, quien evitó dar por perdido el dinero que aportó al proyecto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario