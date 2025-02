Horacio Pagani contó su secreto para acertar en la quiniela

"Acerté cuatro números a la Quiniela y eso es imposible, nunca en la vida", aseguró. Después reveló que siempre le juega a dos números. Por eso, explicó que el 4 de febrero se acercó a la agencia para hacer sus dos jugadas habituales: la de la tarde y la de la noche. “Juego poquito, dos cafés: 5 o 6 mil pesos. Y se dio que llegué tarde a las de las 18 y salieron los cuatro números a los que le iba a jugar. Y me quería morir porque nunca se da en la vida, y la chica de la agencia me dijo ‘siempre hay revancha’”, afirmó.

En tanto, Pagani explicó que juega "poquito y a veces". De todas maneras, aseguró que no tiene un método definitivo para estas alternativas de juego. "Mis números son el 414 y el 717, o el 1717 y el 1414, pero esos los juego de vez en cuando. Cuando no los juego salen, pero no los cuatro. El 414 salió dos veces. El otro día no sabía a qué jugarle y apreté la maquinita de la agencia, y había un hombre ahí que me dijo “yo le voy a jugar al 1149″. Y le pregunté a una mujer que estaba atrás mío qué número le gustaba y me dijo “El 49, el que jugaba mi marido”. Y ahí dije “ese”. Le jugué ¡y salió el 49!", cerró el periodista.