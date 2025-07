La dura respuesta de Carlitos Nair Menem cuando le consultaron sobre la serie de su papá

“De manera muy generosa Carlitos me dice algo que a mí me sorprende muchísimo porque pensé que iba a ser el primero que iba a ser la serie después de todo el lío que hubo con su hermana”, dijo Etchegoyen que luego leyó lo que le escribió Carlitos Nair Menem.

“Hola Juan, ¿cómo estas?, Yo estoy bien. No la ví la serie y no creo que la vea. No puedo hablar por ahora con la prensa porque tengo bozal legal", contestó Carlitos que luego finalizó con una frase contundente. Y sentenció: “Estoy con mis temas. Si tengo tiempo la veré”.

“A mi sinceramente me sorprende como después de tanto enojo que tuvo Carlitos sobre esta ficción no vaya a verla”, manifestó el comunicador agradeciéndole al famoso por su respuesta.

Carlos Nair Menem

De qué se trata la serie “Menem”

La nueva serie “Menem” sigue los pasos del ex mandatario argentino Carlos Saúl Menem. En esta se aborda el recorrido desde su carrera para llegar a ser presidente de la nación cuando se desempeñaba como gobernador de su provincia, La Rioja, hasta su ascenso al poder y su desempeño en el gobierno nacional. La producción no queda exenta de las controversias, los excesos, la ambición, el pensamiento político ni las tragedias de la época.

La serie fue creada por Mariano Varela y dirigida por Ariel Winograd y Fernando Alcalde. Su guion estuvo a cargo de Mariana Levy, Federico Levin, Luciana Porchietto, Silvina Olschansky y Guillermo Salmerón. Mariano Kohan fue el productor ejecutivo junto a las empresas Claxson y Yulgok Media para Amazon Prime Video.

“Menem” fue filmada en dos locaciones centrales: la provincia de La Rioja (Anillaco, Chuquis y el Aeródromo de Anguinán en Chilecito) y la ciudad de Buenos Aires (calles emblemáticas, Estadio Monumental, Casa Rosada, oficinas gubernamentales, etcétera). En la provincia del noroeste se retratan los orígenes del alto mandatario y su ascenso al poder mientras que en la Capital Federal se lleva a cabo todo lo que respecta a su gestión como presidente.