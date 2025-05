Iggy Pop vuelve a la Argentina: cuándo toca y cómo comprar entradas

iggy pop

La última vez que Iggy Pop pisó suelo argentino fue en octubre de 2016. En esa oportunidad se presentó con The Stooges en el Festival BUE que se realizó en el Club Ciudad de Buenos Aires. Antes de aquel show, se presentó en 1988, en 1992, en 1993 y en 1996 como solista.

En esta nueva oportunidad de poder ver a una de las leyendas vivas del rock, el público argentino podrá escuchar clásicos como “Lust for Life”, “The Passenger”, “Candy” o “I Wanna Be Your Dog”. También esperan que La Iguana incluya en la playlist algunos de los temas de Every Loser, su último álbum, la prueba de que el músico está más vigente que nunca y aún no piensa en el retiro.

Entradas: cuándo salen a la venta

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través del sitio web oficial del Arena de Buenos Aires.

Preventa exclusiva desde el 8 de mayo a las 10:00 hs, con la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés .

desde el 8 de mayo a las 10:00 hs, con la posibilidad de pagar en hasta . Venta general: a partir del 9 de mayo a las 10:00 hs, para todo el público y con cualquier medio de pago.