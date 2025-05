Inédito: una película de Marvel cambia de nombre tras su estreno

Marvel Studios volvió a sorprender a sus fans con un movimiento que mezcla estrategia narrativa y audacia publicitaria. Tras el estreno de Thunderbolts en cines, el estudio reveló que ese no era el verdadero nombre de la película. En una jugada que nadie vio venir, el título oficial fue cambiado por el de The New Avengers, un giro que reconfigura no solo el marketing sino también el panorama narrativo de la franquicia de superhéroes.