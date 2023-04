El primer posteo de Jey Mammón sin hablar de Lucas Benvenuto: qué publicó

Al video le agregó la leyenda “Vos serías García”, en referencia al otro nombre que se lee en la bandeja de comida.

El video de Jey Mammón sin hablar de Lucas Benvenuto

“No me escapé del país. Quiero dejar en claro cuál es la verdad. Esta es una acusación falsa, en un hecho que no ocurrió. Me fui de vacaciones, vi a amigos. ¿A dónde más voy a volver que no sea a Argentina? Ahora me voy a mi casa”, había expresado Jey ante los periodistas que lo esperaron en Ezeiza.

El conductor sostuvo a su regreso que se fue a “relajar un poco” a España. “No me fui a reflexionar. Ahora estoy ordenándome un poco para hacer lo que tenga que hacer”, definió.

Luego, puntualizó sobre el lugar en el que se quedó en el país europeo. “Si alguien se escapa, no se va a Madrid. A Chueca, al barrio gay, chicos”, remarcó.