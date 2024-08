Una de las hijas de Jorge Lanata compartió una foto de su papá internado

Y contó: "No entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento. Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible".

La foto de Jorge Lanata internado

lanata

"Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas", dijo sobre la foto publicada.

Y aseguró: "Hoy en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga".

Sobre el final agregó: "P.D: obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí".

El viernes se difundió un nuevo parte médico sobre la salud del periodista. El escrito fue compartido por su esposa Elba Marcovecchio a través de sus redes sociales con un mensaje: "Con la ética y el compromiso, con la verdad que Jorge se maneja al informar, les comparto el parte médico. Gracias por el cariño de la gente u al profesionalismo del Hospital Italiano".

El parte expresaba que Lanata "se encuentra en estudio por encefalopatía y presenta un leve deterioro de la función renal, aunque no requiere soporte dialítico por el momento".

“El paciente persiste en proceso de desvinculación de la ventilación mecánica. Está traqueotomizado y no tiene infecciones activas. Se encuentra hemodinámicamente compensado y continúa con la rehabilitación kinesiológica y respiratoria", agrega.