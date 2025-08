Emilia Mernes estrenó su nuevo EP "Perfectas": todos los detalles

A lo largo de once pistas (incluidos interludios que funcionan como capítulos), Emilia lleva al extremo los estereotipos que se le imponen constantemente: la bomba sexy, la jefa empoderada, el ícono de moda, la diosa impecable. Con una mezcla de sátira pop y emocionalidad cruda, perfectas no busca bajar línea, sino reflejar el desgaste que provocan esas exigencias absurdas. Lo que arranca como un juego brillante, termina como una confesión brutal: perfectas no es solo una crítica, es una descarga íntima.

no hay forma de ser perfectas. la perfección no existe. es algo inalcanzable que nos hicieron creer que teníamos que ser, en especial a nosotras, las mujeres. y capaz muchos digan que lo que estoy diciendo es una obviedad, o que no tiene sentido viniendo de mí... pero después de tantos comentarios, críticas, exigencias y expectativas, sentí que necesitaba hacer algo con todo eso. me dijeron que soy un producto. que solo "sirvo" para ser "linda". que tengo que estar siempre hot, pero no tanto. que tengo que tener los mejores números, que no escribo mis canciones, que tengo que hacer otra música. que tengo que decir tal cosa, tal otra, pero no así. que me tengo que vestir de cierta manera, mostrar menos, mostrar más, no tener errores, no enojarme, no ponerme triste, no sentirme mal. me dijeron mil veces lo que tenía que ser y hacer... y a veces, hasta me lo creí. con este EP hice lo que quise, lo que sentí. exageré todo. me burlé. me fui a lo más irónico. y aun así, las exigencias continuaron. no soy un robot, ni un maquillaje perfecto, ni un maniquí de pasarela. sí, me encanta ese juego de diva pop y no voy a dejar de hacer la música que me gusta con la estética que me gusta. pero todo eso no me define. me cansé de leer críticas vacías. me cansé de que me digan lo que tengo que hacer. la perfección que dicen que yo "vendo", en realidad, es la que ellos pretenden. y no existe. porque no voy a dejar de equivocarme. no voy a dejar de cambiar. no voy a dejar de crecer. me costó un montón, pero aprendí a decirme cosas lindas y a seguir haciendo lo que me gusta, más allá de las expectativas de los demás. sigan intentando ser felices siempre y hagan lo que les gusta, aunque quieran convencerlas de que no son suficientes o "perfectas" para eso. se los digo y me lo digo: no busquemos afuera lo que hay dentro nuestro. perfectas es una canción que hice a flor de piel, desde lo más profundo de mi corazón. y si a una sola persona su mensaje le sirve, a mí ya me alcanza. los amo. Emilia