Fernando Burlando: "A Juan Darthés lo embarga la felicidad y la tranquilidad"

Burlando habló del enojo de Darthés con la vocera presidencial Gabriela Cerruti: “Juan me dijo que tenía necesidad de aclarar el contenido de la nueva sentencia. Me dijo ‘los medios de comunicación no le dieron importancia al nuevo fallo de la Justicia, en donde por ejemplo la vocera presidencial dijo cosas que no son ciertas’. Él no lo entiende, yo tampoco sinceramente. Eso lo moviliza mucho a Juan”.

El abogado cerró con dos conceptos muy claros: “En el fallo jamás se habló de prescripción y jamás se habló de otros abusos como referencian algunos. Todo lo contrario. A Juan hoy lo embarga la felicidad y la tranquilidad”.