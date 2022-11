Qué dijo Mirtha Legrand sobre las duras declaraciones de Cosano contra Juana Viale

Hace unas semanas, Claudio Cosano realizó duras declaraciones contra Juana Viale. “Los looks de Juana me gustan algunos y otros no tanto, yo lo que considero es que tiene una belleza sublime y yo las cargo a ellas y les digo que son la familia Real, Mirtha es increíble y Juana es bella, todo lo que le pongas lo va a lucir pero hay looks que no me gustan”, comenzó diciendo el diseñador de ropa.