Invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale del sábado 28 de marzo y domingo 29 de marzo
La diva y su nieta regresan con nuevas ediciones de sus clásicos programas en eltrece, con figuras destacadas del espectáculo, la cultura y la actualidad.
Este fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale vuelven a ponerse al frente de sus tradicionales “mesazas” en la pantalla de eltrece, con propuestas cargadas de actualidad, entretenimiento y grandes invitados.
Hoy sábado 28 de marzo a las 21:30, “La Noche de Mirtha” contará con la participación de Lizy Tagliani, Carmen Barbieri, Hernán Drago y el Dr. Roger Zaldívar, quienes compartirán una mesa marcada por el humor, las anécdotas y el análisis de la coyuntura.
Por su parte, el domingo 29 de marzo a las 13:45 será el turno de “Almorzando con Juana”, donde Juana Viale recibirá a Nora Cárpena, Pablo Echarri, Diego Frenkel, Carla Conte y Juampi González. Además, la emisión contará con un show musical a cargo de La Portuaria.
Consideradas dos de las propuestas más emblemáticas de la televisión argentina, ambas emisiones reúnen a destacadas figuras del país y del mundo en torno a una mesa donde la actualidad, los debates y las historias personales se convierten en protagonistas.
Los dos ciclos, liderados por la trayectoria emblemática de Mirtha Legrand y la mirada más actual de Juana Viale, siguen afianzándose como propuestas que combinan información, entretenimiento y relatos en primera persona. Cada uno con su estilo distintivo, pero compartiendo una identidad común, ambos programas consiguen captar la atención de la audiencia y sostener la vigencia de un formato clásico de la televisión argentina, aggiornándose a las nuevas dinámicas sin resignar su esencia.
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