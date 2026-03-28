Invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale del sábado 28 de marzo y domingo 29 de marzo

Los dos ciclos, liderados por la trayectoria emblemática de Mirtha Legrand y la mirada más actual de Juana Viale, siguen afianzándose como propuestas que combinan información, entretenimiento y relatos en primera persona. Cada uno con su estilo distintivo, pero compartiendo una identidad común, ambos programas consiguen captar la atención de la audiencia y sostener la vigencia de un formato clásico de la televisión argentina, aggiornándose a las nuevas dinámicas sin resignar su esencia.