Juli Puente mostró su cambio físico a dos meses de haber sido mamá y respondió a las críticas

Más allá del descargo, la comunicadora explicó el motivo por el cual opta por no invertir minutos en responder agresiones de desconocidos. Junto a una fotografía donde se la observa con su pequeña descansando sobre sus piernas, la panelista reflexionó sobre la reestructuración de sus prioridades a partir de la llegada de la beba, manifestando: "Mi tiempo hoy vale oro y cada día que pasa (Serena) ya está un poco más grande, ¿de verdad creen que voy a desperdiciarlo? Ni siquiera cinco minutos de mi vida quiero dedicarle a nada que no sea ella".

Asimismo, remarcó que su atención diaria está abocada al ámbito afectivo, laboral y al cuidado de su imagen personal, añadiendo: "En lo único que hoy pongo energía extra es en laburar de lo que me apasiona, pre-producir nuestro reto de fin de año gratuito, que será hermoso, y hacer ejercicio para sentirme perra como me gusta".

Para concluir su reflexión en las redes sociales, la periodista dio por terminada la polémica con una frase contundente sobre los intercambios negativos en el entorno digital, sentenciando: "No queda espacio para el decorado berreta".