Juli Puente mostró su cambio físico a dos meses de haber sido mamá y respondió a las críticas
Luego de protagonizar distintas polémicas, la influencer fit respondió a las críticas sobre su cuerpo y mostró cómo cambió en estos dos meses. Los detalles.
A dos meses y medio de la llegada de su primera hija, Serena, Julieta Puente compartió en sus plataformas digitales el progreso de su figura y respondió a los cuestionamientos de los usuarios que criticaron su silueta. La comunicadora e influencer, que consolidó una comunidad de más de un millón de seguidores compartiendo contenido de entrenamiento, mantuvo la difusión de rutinas saludables tanto en la gestación como en este ciclo posterior, mostrando cómo coordina el ejercicio con la maternidad.
A través de un video grabado en ropa interior frente al espejo, la periodista entrerriana celebró las transformaciones de su cuerpo tras el alumbramiento. Al mostrar los avances en sus historias de Instagram, la entrenadora exclamó: "¡Epa! La mamita, dos meses y medio y mirá cómo me voy deshinchando..."
Acto sentido, recurrió a una frase icónica del ámbito viral para dirigirse directamente a sus detractores, expresando: "Mirá de quién te burlaste".
Al profundizar sobre los mensajes despectivos que recibe en sus publicaciones, la creadora de contenido detalló la naturaleza de los ataques que le envían. Al repasar los agravios de los internautas, la influencer expuso: "Para las que comentan los videos diciendo que me quedó pancita o que quedé gorda".
Frente a esos cuestionamientos, la conductora contestó de manera tajante: "Tuve un bebé, ¿cómo van a decir eso? Me voy a poner tan buena que les va a doler el ojo".
Más allá del descargo, la comunicadora explicó el motivo por el cual opta por no invertir minutos en responder agresiones de desconocidos. Junto a una fotografía donde se la observa con su pequeña descansando sobre sus piernas, la panelista reflexionó sobre la reestructuración de sus prioridades a partir de la llegada de la beba, manifestando: "Mi tiempo hoy vale oro y cada día que pasa (Serena) ya está un poco más grande, ¿de verdad creen que voy a desperdiciarlo? Ni siquiera cinco minutos de mi vida quiero dedicarle a nada que no sea ella".
Asimismo, remarcó que su atención diaria está abocada al ámbito afectivo, laboral y al cuidado de su imagen personal, añadiendo: "En lo único que hoy pongo energía extra es en laburar de lo que me apasiona, pre-producir nuestro reto de fin de año gratuito, que será hermoso, y hacer ejercicio para sentirme perra como me gusta".
Para concluir su reflexión en las redes sociales, la periodista dio por terminada la polémica con una frase contundente sobre los intercambios negativos en el entorno digital, sentenciando: "No queda espacio para el decorado berreta".
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario