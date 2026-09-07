Detuvieron al abuelo de Guadalupe Lucero por una nueva denuncia de abuso sexual

En ese momento, Lucero no quedó detenido y la querella, encabezada por Soledad Poma de Otaegui, había solicitado medidas restrictivas ante la posibilidad de riesgos procesales. Entre ellas figuraban la prohibición de salir de la provincia y la obligación de realizar presentaciones periódicas para acreditar que permanecía en San Luis.

A esos dos expedientes se suma una tercera denuncia por otro hecho ocurrido en 2016, aunque esa investigación no registró avances.

El vínculo con la desaparición de Guadalupe y la reacción de la familia

La imputación conocida en abril había generado además un nuevo reclamo de la familia materna de Guadalupe, desaparecida desde el 14 de junio de 2021. Después de conocer la acusación contra Roque Lucero, Yamila Cialone y su madre, Silvia Domínguez, se presentaron ante la Justicia Federal para pedir que se revisara qué medidas se habían tomado respecto del abuelo paterno dentro del expediente por la desaparición de la nena.

El planteo fue que los antecedentes vinculados con las denuncias por abuso sexual fueran profundizados como una posible línea de investigación. En ese momento aclararon que no estaban atribuyendo responsabilidad a Lucero por la desaparición de Guadalupe, sino reclamando que toda la información disponible fuera analizada.

"Cuando tu hija está desaparecida, no se cubre a nadie. No se duda. No se mira para otro lado. Se investiga todo. A todos", había expresado Cialone al reclamar que esa línea fuera profundizada.

Desde el entorno de Eric Lucero, padre de Guadalupe, rechazaron cualquier vínculo entre las causas por abuso sexual contra Roque y la desaparición de la menor. Su abogado, Héctor Zavala Agüero, sostuvo que el hombre había sido investigado exhaustivamente durante los primeros años del expediente federal y mencionó allanamientos, procedimientos en su casa y distintas medidas destinadas a determinar dónde se encontraba el día que su nieta desapareció.