De becario del CONICET a campeón mundial de Just Dance: quién es Franco Vitali y cuánto ganó

Qué es el Just Dance

Just Dance fue, inicialmente, una popular franquicia de videojuegos de ritmo y baile desarrollada por la empresa Ubisoft desde 2009, donde los jugadores deben imitar en tiempo real la coreografía que realiza un bailarín virtual en la pantalla.

En este juego, se evalúa la precisión, el ritmo y el tiempo de cada movimiento para otorgar puntos (desde "OK" hasta "Perfect"). Dependiendo de la consola, rastrea los movimientos del cuerpo a través de controles con sensores de movimiento, cámaras especializadas o la app oficial instalada en un smartphone.

Incluye una amplia selección de éxitos musicales globales que van desde pop, reguetón y k-pop hasta clásicos del rock y temas virales.

Cabe señalar que, si bien nació como un juego recreativo y familiar, con el tiempo dio el salto al ámbito competitivo con torneos internacionales e instancias dentro de los esports.