Parte médico de Mirtha Legrand
Mirtha Legrand atraviesa un cuadro de bronquitis, por lo que permanece internada en el Sanatorio Mater Dei. Cuál es su estado y qué dicen los médicos.
Mirtha Legrand se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei tras haber sufrido una complicación en su estado de salud. La diva acudió al centro asistencial para someterse a una serie de evaluaciones médicas derivadas de un proceso respiratorio. La clínica emitió un parte médico que despejó dudas sobre la salud de la conductora.
La ausencia de la conductora en la pantalla chica ya se había hecho evidente durante el fin de semana, cuando la audiencia notó la presencia de su nieta Juana Viale al frente del ciclo televisivo "La noche de Mirtha Legrand".
En esa misma línea, la panelista rememoró las palabras vertidas durante la transmisión del ciclo de la diva, añadiendo: “Reveló que se está reponiendo en su casa por un estado gripal o quizás una situación de bronquitis, propia de esta época”.
Chequeos preventivos y la respuesta de su entorno médico
Para llevar tranquilidad sobre la evolución de la presentadora, la especialista en espectáculos aclaró que la decisión de acudir a la institución respondió a una medida de control rutinaria ante la aparición de los primeros malestares. Refiriéndose al diálogo que mantuvo con el círculo íntimo de la celebridad, la comunicadora señaló: “estuvimos chequeando la información con las personas más allegadas a Mirtha y nos decían que no es nada grave, que tenía algunos chequeos de control y por eso pasó directamente por la clínica donde habitualmente se atiende, para agilizar los procesos”.
Ante la consulta de su compañero Mario Lobo sobre si la conductora se encontraba en un establecimiento cercano a su residencia, la periodista asintió y remarcó que está “muy cerca de su casa, con sus equipos médicos de toda confianza, porque la cuidan, la atienden y Mirtha es una gran paciente”.
Asimismo, la profesional ponderó la disciplina de la diva a la hora de acatar las pautas de los profesionales de la salud, destacando: “Destaquemos eso: los doctores y todos los equipos de salud hacen su parte y Mirtha es muy cumplidora”.
En ese sentido, Peñalva hizo hincapié en la rapidez con la que la estrella reacciona frente a cualquier alteración en su bienestar físico, remarcando que “en cuanto hay un síntoma o un pequeño malestar, inmediatamente se resguarda y sigue puntillosamente las indicaciones”. Antes de concluir el informe, la comunicadora adelantó que el entorno familiar brindará novedades sobre la evolución y cerró su intervención diciendo: “En un ratito seguramente tendremos más información; estarán sus nietos, fundamentalmente Nacho Viale, ampliando los detalles. Desde acá le mandamos un beso, que se recupere pronto”.
El parte médico oficial de Mirtha Legrand
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Ante la repercusión de la noticia, las autoridades del Sanatorio Mater Dei difundieron un comunicado oficial para precisar el estado clínico de la paciente y detallar los pasos a seguir durante la internación. En el documento institucional, las autoridades médicas informaron:
"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente. Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no notar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".
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