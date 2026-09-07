Parte médico de Mirtha Legrand

Asimismo, la profesional ponderó la disciplina de la diva a la hora de acatar las pautas de los profesionales de la salud, destacando: “Destaquemos eso: los doctores y todos los equipos de salud hacen su parte y Mirtha es muy cumplidora”.

En ese sentido, Peñalva hizo hincapié en la rapidez con la que la estrella reacciona frente a cualquier alteración en su bienestar físico, remarcando que “en cuanto hay un síntoma o un pequeño malestar, inmediatamente se resguarda y sigue puntillosamente las indicaciones”. Antes de concluir el informe, la comunicadora adelantó que el entorno familiar brindará novedades sobre la evolución y cerró su intervención diciendo: “En un ratito seguramente tendremos más información; estarán sus nietos, fundamentalmente Nacho Viale, ampliando los detalles. Desde acá le mandamos un beso, que se recupere pronto”.

El parte médico oficial de Mirtha Legrand

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Ante la repercusión de la noticia, las autoridades del Sanatorio Mater Dei difundieron un comunicado oficial para precisar el estado clínico de la paciente y detallar los pasos a seguir durante la internación. En el documento institucional, las autoridades médicas informaron:

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente. Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no notar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".