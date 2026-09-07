El relato de Lizard que dejó atónita a Moria Casán sobre su debut sexual con una señora de 70 años

A raíz de sus dichos, la figura de la televisión celebró la soltura del invitado para abordar cuestiones vinculadas a la edad sin prejuicios, agregando: “Hay que sacar la palabra viejo, pero lo viejo sirve. Me pareció muy divertido que lo digas”.

Para dar cierre al tema, la diva recordó un comentario halagador que el joven había realizado sobre la mujer en cuestión, comentando que “dijiste que estaba buena la señora”. El influencer completó la idea definiendo la apariencia de su expareja con una última frase puntual: “Sí, regia”.