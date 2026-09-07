El relato de Lizard que dejó atónita a Moria Casán sobre su debut sexual con una señora de 70 años
El influencer, quien brilla en "Es mi sueño", habló con la conductora en "La mañana con Moria" y contó intimidades sexuales que la sorprendieron. Los detalles.
El influencer y participante de "Es mi sueño", conocido como Lizard, estuvo presente en el piso del programa "La mañana con Moria" para abordar diversos aspectos de su actualidad profesional y personal. Durante el encuentro, la conductora Moria Casán elogió su soltura mediática y celebró la autenticidad con la que se desenvuelve frente a las cámaras. La diva destacó su desempeño en las entrevistas recientes, remarcando la agilidad con la que interactúa en el medio.
Al inicio del diálogo, "La One" valoró sus apariciones en pantalla y le expresó: “El otro día le hiciste una nota a Sofía, que la vi, un ida y vuelta divertido. Y te vi en varias cosas”. Frente a la consulta sobre cómo administra el nivel de exposición que atraviesa, el joven no dudó en manifestar su comodidad con el formato televisivo, respondiendo: “La verdad que estamos bien. Yo me siento bárbaro. Me encanta la TV”.
Ante la respuesta del invitado, la presentadora analizó su desenvolvimiento ante el encendido de los equipos técnicos, señalando que “lejos de paralizarte, hay gente que la lucecita roja lo frena. Vos te mandás”. Por su parte, el creador de contenido explicó el origen de esa espontaneidad en los medios, sosteniendo: “Yo me mando, sí. Me mandé toda la vida con las cámaras de Instagram, de TikTok y bla, bla”.
La revelación sobre su primer encuentro amoroso con una mujer mayor
El tramo más llamativo del intercambio se produjo cuando Casán trajo a colación una confesión que el participante le había hecho previamente a Martita Fort. La conductora repasó el episodio al detallar: “Ella te hizo una pregunta muy atrevida: ¿cuál es la persona más grande con la que te acostaste? ‘Con una de 70, dijiste vos’. Fue amiga de tu abuela”.
Lejos de esquivar el tema, el integrante de "Es mi sueño" repasó aquella vivencia de su juventud con absoluta naturalidad, afirmando: “Fue cuando era chico. Yo la verdad que agradezco. Fue mi gran debut”.
A raíz de sus dichos, la figura de la televisión celebró la soltura del invitado para abordar cuestiones vinculadas a la edad sin prejuicios, agregando: “Hay que sacar la palabra viejo, pero lo viejo sirve. Me pareció muy divertido que lo digas”.
Para dar cierre al tema, la diva recordó un comentario halagador que el joven había realizado sobre la mujer en cuestión, comentando que “dijiste que estaba buena la señora”. El influencer completó la idea definiendo la apariencia de su expareja con una última frase puntual: “Sí, regia”.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario