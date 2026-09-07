Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada de urgencia
La histórica conductora Mirtha Legrand fue internada de manera preventiva tras sufrir un fuerte cuadro gripal. Hay gran preocupación por su estado de salud.
Luego de haberse ausentado en la última grabación de su clásico programa televisivo debido a un fuerte cuadro gripal, Mirtha Legrand tuvo que ser internada en las últimas horas. La sorpresiva decisión médica busca que la reconocida presentadora permanezca bajo un estricto control y monitoreo profesional continuo.
La preocupante información fue confirmada públicamente este lunes por la panelista Analía Franchín durante la emisión del ciclo A la Barbarossa. Según detalló la periodista, la histórica figura de la televisión argentina estaría atravesando una severa bronquitis que obligó a modificar drásticamente los planes iniciales de su recuperación en el domicilio.
"Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica, donde está monitoreada y más controlada", explicó Franchín ante la audiencia, dejando en claro que la internación se definió de manera preventiva ante la constante evolución de sus síntomas respiratorios.
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Juana Viale al frente del programa por la ausencia de Mirtha Legrand
La alarma sobre el bienestar físico de la gran diva nacional había comenzado a sonar con fuerza durante el pasado fin de semana, cuando la presentadora debió bajarse a último momento de la conducción de La noche de Mirtha. Frente a este sorpresivo imprevisto de salud, Juana Viale ocupó su lugar en la emblemática "mesaza" y fue la encargada de comunicar oficialmente la situación a los espectadores.
Al abrir la transmisión oficial por la pantalla, Juana relató al aire que su abuela estaba atravesando un intenso proceso viral que le impedía cumplir con sus exigentes compromisos laborales. "Quiero mandar un beso muy grande a mi abuela que está con una gripe y se encuentra medicada", confesó la actriz frente a las cámaras, buscando llevar cierta tranquilidad a sus fieles seguidores.
Cabe recordar que las alertas médicas en su círculo más íntimo no son un hecho inédito en el corto plazo. Meses atrás, la legendaria animadora también había sufrido una profunda complicación pulmonar derivada de otra bronquitis que la mantuvo durante varias semanas alejada de la pantalla chica y requirió de un exhaustivo tratamiento médico. Por el momento, permanecerá bajo estricta observación profesional a la espera de una favorable evolución clínica.
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