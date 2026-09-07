Preocupación por Mirtha Legrand: fue internada de urgencia

Al abrir la transmisión oficial por la pantalla, Juana relató al aire que su abuela estaba atravesando un intenso proceso viral que le impedía cumplir con sus exigentes compromisos laborales. "Quiero mandar un beso muy grande a mi abuela que está con una gripe y se encuentra medicada", confesó la actriz frente a las cámaras, buscando llevar cierta tranquilidad a sus fieles seguidores.

Cabe recordar que las alertas médicas en su círculo más íntimo no son un hecho inédito en el corto plazo. Meses atrás, la legendaria animadora también había sufrido una profunda complicación pulmonar derivada de otra bronquitis que la mantuvo durante varias semanas alejada de la pantalla chica y requirió de un exhaustivo tratamiento médico. Por el momento, permanecerá bajo estricta observación profesional a la espera de una favorable evolución clínica.