Marcelo Polino recibió objetos personales de Antonio Gasalla: qué le dejó su amigo

Sin embargo, lo más emotivo llegó después. Polino confesó que, por decisión de Carlos y de Nieves —la cuñada de Antonio—, él también recibirá algunos de los objetos más significativos del universo personal y artístico de Gasalla. “Me llamaron Carlos y Nieves, y me emocioné muchísimo. Ellos, como familia, decidieron darme algunas cosas del repertorio de Antonio: vestuario, elementos de trabajo, algunos de sus moños... En estos días vamos a ir a la casa. Es muy movilizante”, relató, visiblemente conmovido.

polino-gasalla.jpg

Polino fue una presencia clave durante los últimos años de vida de Gasalla, sobre todo cuando en 2019 se conoció el diagnóstico de demencia senil progresiva. Ya en los meses previos a la muerte del artista, Marcelo había hecho pública la difícil situación que atravesaba su amigo. “Ya no nos reconoce. Está en silla de ruedas, no camina. No hay que invadirlo, hay que acompañarlo desde la fe, más que nada por la calidad de vida”, había declarado entonces, con un tono que mezclaba dolor y resignación.

El adiós a Gasalla fue con el telón de fondo que merecía: su velatorio se llevó a cabo en el mítico Teatro Maipo, espacio emblemático de su carrera y del espectáculo argentino. Allí, decenas de admiradores, colegas y afectos se acercaron a darle el último adiós. Luego, sus restos fueron trasladados al Parque Memorial de Pilar, donde recibió sepultura en una ceremonia íntima y cargada de respeto.

Ahora, en un gesto que habla más del vínculo afectivo que de lo material, Polino atesora una parte de ese legado intangible: las prendas, los objetos de escena, los pequeños grandes símbolos de un artista irrepetible que marcó generaciones y dejó una huella imborrable en el teatro y la televisión nacional.