Guns N' Roses vuelve a la Argentina: cuándo tocan y cómo comprar entradas

La emblemática agrupación estadounidense comandada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan volverá a pisar suelo sudamericano con una ambiciosa gira que abarca 13 conciertos en distintos países de la región. La parada en Argentina será el 17 de octubre, con un show que promete ser inolvidable en el estadio Tomás Adolfo Ducó, conocido popularmente como el de Huracán, ubicado en Parque Patricios. La cita será parte del tramo latinoamericano de su tour mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, en plena marcha por Europa, y contará con la producción de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts.