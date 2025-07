La bomba tras la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: confirman cuándo y quién tomó la decisión

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

“Sé que para ellos garpa decir que fue de mutuo acuerdo, y no es que no les crea, porque obvio les creo… pero no es la información que tengo yo”, lanzó Etchegoyen.

Según lo que el periodista pudo reconstruir luego de hablar “con muchas personas que los conocen”, fue Gimena Accardi quien tomó la decisión de separarse. “La data que puedo asegurar, según estas fuentes, es que ella fue quien lo dejó a él”, afirmó.

Aunque no pudo confirmar si hubo terceros involucrados, sí deslizó una frase que encendió las alarmas en redes sociales: “Cuando pregunté qué había pasado, alguien me dijo textual: ‘las respuestas están en las redes sociales’”.

¿Una pista clave en Instagram?

Etchegoyen agregó que esta fuente cercana a la expareja insistió con la misma respuesta, sugiriendo que en las redes —y particularmente en Instagram— podría estar la clave del conflicto.

“No sé si me lo dice por lo que hay en los perfiles de ellos que solo pueden ver ellos, o por el material que todos vimos y que es público”, explicó. “Yo me inclino a pensar que en los chats de Instagram hay algo que Gimena pudo haber visto y que la decepcionó”.

Nicolás y Gimena habían enfrentado juntos momentos difíciles, como el derrumbe del edificio en Miami en 2021, del que salieron con vida por muy poco. Su relación era considerada una de las más sólidas del medio, lo que hizo que esta noticia causara sorpresa y tristeza entre sus seguidores.

Por ahora, ninguno de los dos volvió a hablar públicamente tras el comunicado oficial. Pero lo cierto es que, según estas versiones, la ruptura no habría sido tan armoniosa como se quiso mostrar.