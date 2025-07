La burla de Wanda Nara a Mauro Icardi por su fanatismo con Johnny Depp: ¿qué hizo?

En esa conversación, Wanda dejó algunas lindas palabras y reflexiones sobre los “casi algo”, pero en medio de todo eso, envió un sticker que dejó a todos hablando: una ilustración de Mauro Icardi arrodillado, rezándole a Johnny Depp.

Con esa foto, Nara se rió del fanatismo que tiene el novio de la China Suárez con el actor. Es que en diferentes oportunidades, Mauro se encargó de comprar el proceso judicial que enfrenta con el episodio que vivió la estrella de Hollywood con su expareja Amber Heard, quien lo acusaba de violencia de género.

Wanda Nara ninguneó a Mauro Icardi tras el episodio de los botines: "Será su manera de dar amor"

Wanda Nara y Mauro Icardi no tienen tregua ni paz. La conductora y el futbolista, que supieron construir una familia juntos, ahora parece que se detestan más que nunca y cada episodio de esta larga novela funciona como una nueva oportunidad para denostar al otro.

En este sentido, recientemente trascendió un gesto que el jugador del Galatasaray de Turquía tuvo con los hijos de la mediática y también con los hijos de la China Suárez, su actual novia: tras adquirir sus nuevos botines, les grabó los nombres de sus hijas, Francesca e Isabella, las iniciales de los hijos de Wanda y Maxi, Valentino, Constantino y Benedicto; las iniciales -también- de los hijos de la China Suárez, Magnolia, Amancio y Rufina, y el sobrenombre de la actriz, inscriptos a los costados.

Por supuesto, la empresaria advirtió lo ocurrido y, tras ser consultada en su regreso del sur argentino, respondió contundente: "Cada uno que haga lo que quiera", contestó al cronista de Puro Show (El Trece), quien seguidamente le preguntó si ella cree que su expareja hace esto para provocarla. "No tengo idea, habría que preguntarle a él", dijo, sin darle mayor importancia.

"Será su manera de dar amor, ni idea", devolvió luego de que el periodista le señalara que también están grabadas las iniciales de los hijos de la actriz. Y sumó: "Yo no me pongo el nombre de mis hijos en los zapatos, hago otras cosas por ellos", señaló tajante, luego de que la Justicia intimara al futbolista a pagar la obra social de sus hijas.

En este sentido, remarcó: "Ojalá que la Justicia se comporte con él como se comporta con cualquier hijo de vecino. Si vos no pagases la cuota alimentaria, no podrías salir del país, pero no lo hacen por quién es él, es una persona famosa y a veces algunas cosas se retrasan, diez meses es un montón".

wanda volvió y habló de todo