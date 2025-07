Wanda Nara ninguneó a Mauro Icardi tras el episodio de los botines: "Será su manera de dar amor"

Por supuesto, la empresaria advirtió lo ocurrido y, tras ser consultada en su regreso del sur argentino, respondió contundente: "Cada uno que haga lo que quiera", contestó al cronista de Puro Show (El Trece), quien seguidamente le preguntó si ella cree que su expareja hace esto para provocarla. "No tengo idea, habría que preguntarle a él", dijo, sin darle mayor importancia.

"Será su manera de dar amor, ni idea", devolvió luego de que el periodista le señalara que también están grabadas las iniciales de los hijos de la actriz. Y sumó: "Yo no me pongo el nombre de mis hijos en los zapatos, hago otras cosas por ellos", señaló tajante, luego de que la Justicia intimara al futbolista a pagar la obra social de sus hijas.

En este sentido, remarcó: "Ojalá que la Justicia se comporte con él como se comporta con cualquier hijo de vecino. Si vos no pagases la cuota alimentaria, no podrías salir del país, pero no lo hacen por quién es él, es una persona famosa y a veces algunas cosas se retrasan, diez meses es un montón".

wanda volvió y habló de todo

Wanda Nara y el supuesto romance con Ayrton Costa

A la pregunta de si pasó algo con el futbolista de Boca, la mediática respondió con un contundente "no", aunque reconoció conocerlo: "Nos vimos en un evento, me lo crucé, pero no pasó nada". Tras decir esto, agregó: "La verdad que... ese rubro (futbolistas) en mi vida... Si tengo la posibilidad de elegir, voy a elegir otra cosa", manifestó entre risas.

El nuevo "palito" a la China Suárez

Luego, los periodistas presentes le remarcaron una foto que Wanda compartió con su instructor de sky en su paso por el sur: "Lo subí porque le agradecí, la verdad es que se portaron increíble, mis hijos tuvieron profesores, se portaron muy bien con nosotros y fue una manera de agradecerles, es el hijo del dueño de todo el lugar. Lo subí a él y también subí a una chica, Marcela".

Seguidamente, el cronista le indicó que la pareja del instructor había hecho el comentario "Wanda me quiere hacer el novio". Tras asegurar que no había visto el mensaje, la mediática deslizó: "No hago esas cosas", apuntando a la China, conocida por sus romances con hombres en pareja o casados.