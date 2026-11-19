“No se quiere cruzar con otra persona que está ahí, se quieren evitar. Ella no se quiere cruzar con Wanda Nara”, aseguró Peralta, al señalar que la presencia de la conductora habría sido determinante para su decisión.

Además, el panelista sostuvo que desde la revista mantienen el interés en contar con Eugenia para esta edición, ya que se trata de una figura central de la actualidad del espectáculo. “Me dijeron: está invitada todos los años, queremos que esté, porque aparte es protagonista y porque saben que esto trae un rebote mediático”, concluyó.

De esta manera, la posibilidad de que ambas compartan la tradicional foto de Los Personajes del Año parece cada vez más lejana, en medio de una disputa que continúa sumando episodios.