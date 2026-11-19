La China Suárez rechazó participar de un importante evento por Wanda Nara
La actriz no aceptó la invitación para formar parte de una ceremonia para evitar cruzarse con la mediática.
La tensión entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo, aunque esta vez lejos de los habituales cruces públicos y las publicaciones en redes sociales. Una supuesta decisión de la actriz volvió a poner en evidencia que el conflicto entre ambas todavía estaría lejos de quedar atrás.
La información se conoció en Sálvese Quien Pueda, donde Nico Peralta contó que la revista Gente había convocado especialmente a la pareja de Mauro Icardi para formar parte de Los Personajes del Año, una de las producciones más tradicionales del espectáculo argentino.
Sin embargo, pese a la invitación y al lugar destacado que le habrían ofrecido, la respuesta de Eugenia no habría sido positiva. De acuerdo con lo revelado por el periodista, la actriz no tendría intenciones de participar si eso implica coincidir con Wanda en el mismo encuentro.
El motivo detrás de la negativa de la China Suárez
Durante el programa, Peralta dio detalles de la propuesta y sorprendió al panel al revelar: “Hay un personaje muy importante, le enviaron la invitación y están esperando que vaya. Quieren que esté ahí, le darían un lugar más que central y dijo que no”.
Luego de generar expectativa sobre la identidad de la figura convocada, el periodista confirmó que se trataba de la China Suárez. Ante la sorpresa de sus compañeros, explicó cuál sería la razón que habría llevado a la actriz a rechazar el convite.
“No se quiere cruzar con otra persona que está ahí, se quieren evitar. Ella no se quiere cruzar con Wanda Nara”, aseguró Peralta, al señalar que la presencia de la conductora habría sido determinante para su decisión.
Además, el panelista sostuvo que desde la revista mantienen el interés en contar con Eugenia para esta edición, ya que se trata de una figura central de la actualidad del espectáculo. “Me dijeron: está invitada todos los años, queremos que esté, porque aparte es protagonista y porque saben que esto trae un rebote mediático”, concluyó.
De esta manera, la posibilidad de que ambas compartan la tradicional foto de Los Personajes del Año parece cada vez más lejana, en medio de una disputa que continúa sumando episodios.
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