Según detalló la comunicadora en sus redes sociales, el futbolista llegó a ponerle un "like" a una publicación en la que se confirmaba el romance entre Mauro Icardi y la actriz, aunque poco tiempo después optó por arrepentirse y borrar cualquier rastro de su interacción. Al analizar aquella maniobra de retroceso en el entorno digital, Pochi explicó el motivo detrás de esa decisión señalando: “Se ve que después lo sacó para no quedar en el medio”.