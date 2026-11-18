El viejo "like" de Leandro Paredes a la China Suárez y Mauro Icardi que reflotó en medio del escándalo
Los nuevos escándalos de la actriz y el futbolista que involucran al capitán de Boca sumaron un siguiente capítulo. Los detalles.
En medio del fuerte revuelo que despertaron las versiones que vinculan sentimentalmente a la China Suárez con Leandro Paredes durante el estallido del ya emblemático Wandagate, un episodio digital del pasado volvió a cobrar protagonismo en el mundo del espectáculo.
El viejo "like" de Leandro Paredes a la China Suárez y Mauro Icardi que reflotó en medio del escándalo
Esta vez fue Pochi, creadora de Gossipeame y panelista de "Puro Show" (El Trece), quien rescató desde sus historias de Instagram una llamativa reacción virtual del actual mediocampista de la Selección Argentina que había pasado desapercibida y que ahora vuelve a alimentar todo tipo de especulaciones.
Según detalló la comunicadora en sus redes sociales, el futbolista llegó a ponerle un "like" a una publicación en la que se confirmaba el romance entre Mauro Icardi y la actriz, aunque poco tiempo después optó por arrepentirse y borrar cualquier rastro de su interacción. Al analizar aquella maniobra de retroceso en el entorno digital, Pochi explicó el motivo detrás de esa decisión señalando: “Se ve que después lo sacó para no quedar en el medio”.
Este recuerdo virtual resurgiría en un momento sumamente sensible, impulsado por recientes testimonios y conjeturas que volvieron a poner bajo la lupa los hechos ocurridos en 2021 alrededor del Wandagate. En ese contexto, distintos comentarios comenzaron a señalar a Paredes como otra de las supuestas relaciones pasajeras que habría mantenido la exintegrante de "Casi Ángeles" durante aquel convulsionado período mediático.
La polémica cobró un renovado impulso luego de que Analía Franchín formulara sugestivas hipótesis vinculadas a los viajes realizados en aquella época, disparando una ola de pistas e interpretaciones entre los usuarios de internet. Dentro de ese entramado de versiones, tomó especial fuerza la teoría de que, durante el controvertido viaje a París donde China Suárez se encontró con Mauro Icardi, la artista también habría mantenido un acercamiento con Leandro Paredes.
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