En medio del escándalo, la China Suárez se reencontró con uno de sus ex: las fotos
Mientras la China Suarez está en boca de todos, se mostró junto al papa de uno de sus hijos. Los detalles en la nota.
En medio de los días de tensión que atraviesa por su enfrentamiento con Wanda Nara, la China Suárez compartió un momento familiar que tuvo como protagonista a su hija Rufina. La actriz mostró parte de una jornada dedicada a las actividades deportivas y dejó ver que también participó Nicolás Cabré, el papá de la nena.
El encuentro quedó registrado en las redes sociales de ambos. A través de sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles publicó distintas fotografías de la salida junto a su hija, mientras que el actor hizo lo propio y sumó postales en las que también apareció su esposa, Rocío Pardo.
Para acompañar una de las imágenes, Eugenia eligió una breve descripción en inglés: “Sport’s day”. Cabré, por su parte, compartió otra fotografía junto a Rufina y escribió: “Hoy toca sport”.
Las publicaciones se conocieron en un contexto de alta exposición mediática para la actriz, luego de que trascendiera el video completo del enfrentamiento que protagonizó con Wanda Nara en “la casa de los sueños”.
La situación tuvo lugar el viernes 6 de noviembre en Nordelta. Ese día, la conductora se acercó a la propiedad después de recibir mensajes alarmantes de una de sus hijas, un episodio que terminó generando una fuerte repercusión.
Así, mientras continúa la polémica entre Suárez y Wanda, la actriz eligió compartir imágenes de una actividad junto a Rufina y su expareja. Cabré también hizo públicas algunas postales de la jornada, en la que estuvo acompañado por su hija y Rocío Pardo.
La China Suárez despotricó contra el periodismo tras revelarse un nuevo affaire con otro casado
En redes sociales, la actriz escribió en la tarde de este martes: "Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder. La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree", comenzó, con bronca.
Y añadió: "Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, sino estás con ellos, no obedeces, no pasas sobres, te ensucian", deslizó en redes sociales.
Lo cierto es que, de una manera u otra, la actual novia de Mauro Icardi siempre queda en el ojo de la tormenta. Ahora se la vincula al exitoso jugador de Boca, pero hasta hace unos meses atrás se hablaba de otro romance con Franco Deambrosi, piloto argentino oriundo de Ituzaingó que compite en las categorías de la ACTC (TC Pista, TC Pista Pick Up y TC Pista Mouras).
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