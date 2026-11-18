Así, mientras continúa la polémica entre Suárez y Wanda, la actriz eligió compartir imágenes de una actividad junto a Rufina y su expareja. Cabré también hizo públicas algunas postales de la jornada, en la que estuvo acompañado por su hija y Rocío Pardo.

La China Suárez despotricó contra el periodismo tras revelarse un nuevo affaire con otro casado

En redes sociales, la actriz escribió en la tarde de este martes: "Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder. La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree", comenzó, con bronca.

Y añadió: "Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, sino estás con ellos, no obedeces, no pasas sobres, te ensucian", deslizó en redes sociales.

Lo cierto es que, de una manera u otra, la actual novia de Mauro Icardi siempre queda en el ojo de la tormenta. Ahora se la vincula al exitoso jugador de Boca, pero hasta hace unos meses atrás se hablaba de otro romance con Franco Deambrosi, piloto argentino oriundo de Ituzaingó que compite en las categorías de la ACTC (TC Pista, TC Pista Pick Up y TC Pista Mouras).