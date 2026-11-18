A través de una serie de pósters difundidos en sus redes sociales bajo el lema "En UN MES, llega el Día del Juicio Final", el estudio no solo palpita la llegada del filme a los cines el próximo 18 de diciembre (16 de diciembre en Latinoamérica), sino que podría haber dejado al descubierto el listado completo de personajes que formarán parte de esta megaproducción.