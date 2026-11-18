Uno por uno, todos los superhéroes que aparecerán en "Avengers: Doomsday"
A partir de una serie de imágenes difundidas a un mes del estreno, Marvel pareció terminar de confirmar el plantel definitvio.
La nueva campaña promocional lanzada por Marvel Studios a exactamente un mes del estreno de "Avengers: Doomsday" encendió todas las teorías entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en cuanto a cuál será el plantel definitivo de superhéroes.
A través de una serie de pósters difundidos en sus redes sociales bajo el lema "En UN MES, llega el Día del Juicio Final", el estudio no solo palpita la llegada del filme a los cines el próximo 18 de diciembre (16 de diciembre en Latinoamérica), sino que podría haber dejado al descubierto el listado completo de personajes que formarán parte de esta megaproducción.
La particularidad de las gráficas radica en que presentan emparejamientos inéditos entre héroes, antihéroes y referentes de distintas eras y franquicias, funcionando en la práctica como una confirmación visual de los regresos y cruces multiversales que tendrá la historia.
La lista completa: todos los personajes que aparecen en los nuevos pósters de "Avengers: Doomsday"
De confirmarse que esta serie de afiches reúne a la totalidad de las figuras principales de la película, el elenco quedaría conformado por una histórica convergencia entre los Vengadores, los X-Men y Los Cuatro Fantásticos:
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Ant-Man junto al Guardián Rojo.
Namor junto a la Mujer Invisible de Los Cuatro Fantásticos.
Gambito junto a Yelena Belova.
Thor junto a Steve Rogers.
Cíclope junto al Capitán América (Sam Wilson).
Mystique junto a Loki.
Magneto junto a Black Panther (Shuri).
El Profesor X junto a Reed Richards.
El Soldado del Invierno junto a Shang-Chi.
Nightcrawler junto a M'Baku.
Un afiche exclusivo protagonizado por Doom.
Un cruce multiversal sin precedentes
La aparición conjunta de figuras clásicas como Steve Rogers, Thor, el Profesor X, Magneto y Cíclope junto a nombres de la nueva etapa del estudio como Shang-Chi, Yelena Belova, Sam Wilson y los integrantes de Los Cuatro Fantásticos refuerza la magnitud del evento cinematográfico.
De este modo, las imágenes promocionales no solo funcionan como cuenta regresiva, sino como la primera gran radiografía oficial de quienes se enfrentarán a la amenaza de Doom en la pantalla grande.
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