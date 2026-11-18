Eugenia Tobal

Otro de los puntos que Gorostidi puso en duda fue el reconocimiento profesional que la actriz destacó en su descargo. En ese sentido, hizo referencia a las presentaciones en el Gran Rex y sostuvo que quienes asistían a los espectáculos lo hacían para ver a Lali Espósito y Peter Lanzani.

“Podes ser exitosa reina, pero exitosa no sos, sos una pobre fracasada, una mina que se lleva por la guita, que siempre tiene que ser devota al macho, y no llenaste nunca el Gran Rex, la gente iba a ver a Lali y Peter, por eso Lali es lo exitosa que es hoy, y vos sos una pobre mina”, disparó.