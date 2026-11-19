Murió otro operario de Metrogas por la explosión en Remedios de Escalada
La triste noticia se confirmó este jueves, aunque no trascendió la identidad de la nueva víctima fatal.
Este jueves se confirmó el fallecimiento de otro operario de Metrogas a raíz de las graves heridas sufridas en la explosión ocurrida el pasado viernes en Remedios de Escalada y con este deceso ascienden a dos las víctimas fatales por el siniestro.
Se trata de un trabajador de 44 años cuya identidad aún no fue difundida oficialmente y que permanecía internado en estado grave en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires.
Otros cuatro trabajadores continúan hospitalizados tras el estallido, sin que hasta el momento se hayan brindado nuevos partes médicos sobre su evolución.
Desesperante testimonio de la empleada de un comercio afectado por la explosión en Remedios de Escalada
Mientras siguen las pericias para determinar las causas de la explosión ocurrida días atrás en pleno centro comercial de Remedios Escalada, que dejó como saldo un muerto, decenas de heridos y graves daños materiales, los afectados viven en medio de la desesperación y la angustia por no saber cómo recuperarse de la tragedia.
Melisa, una empleada de uno de los comercios afectados por la explosión manifestó que perdieron todo y viven en medio de la incertidumbre. "Yo lo banco a mi jefe, no puedo decir que sea malo pero no puede pagarnos los sueldos. Perdimos un montón de mercadería. Yo vivo de esto. No sé cómo nos vamos a volver a levantar y salir adelante", dijo la mujer en diálogo con C5N.
Además contó que el olor a gas se sentía desde horas antes de la tragedia. "Yo entré a los 8 y ya había mucho olor a gas. Nunca nos vinieron a decir que nos evacuáramos, nunca cerraron en paso a la gente. Esto fue muy rápido todo, un desastre".
Alerta por otro escape de gas en Lanús: nuevo operativo a pocas cuadras de la estación de trenes
Un nuevo escape de gas generó preocupación en las cercanías de la estación de tren de la cabecera del municipio de Lanús, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo preventivo y ampliaron el perímetro de seguridad, además de cortar la luz en la cuadra involucrada.
La alerta se originó a partir de un reclamo por una pérdida de gas de baja presión en en la calle Olegario Andrade al 200 (entre Dr. Melo y Ministro Brin), cerca de la estación de Lanús. A raíz de la situación, una cuadrilla de Metrogas llegó al lugar para trabajar sobre el inconveniente, mientras que también se acercaron los bomberos y personal de Defensa Civil.
El operativo comenzó el lunes por la noche pero la lluvia no permitió que terminaran de detectar el escape y este martes continúan los trabajos. Las cuadrillas realizaron cortes de suministro y vallaron el perímetro para evitar que los vecinos se acerquen mientras controlan la fuga.
Sin embargo, el alerta generó gran alarma entre los vecinos porque ocurre apenas tres días después de la grave explosión por la rotura de un caño maestro en Remedios de Escalada.
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