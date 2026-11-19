Además contó que el olor a gas se sentía desde horas antes de la tragedia. "Yo entré a los 8 y ya había mucho olor a gas. Nunca nos vinieron a decir que nos evacuáramos, nunca cerraron en paso a la gente. Esto fue muy rápido todo, un desastre".

Alerta por otro escape de gas en Lanús: nuevo operativo a pocas cuadras de la estación de trenes

Un nuevo escape de gas generó preocupación en las cercanías de la estación de tren de la cabecera del municipio de Lanús, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo preventivo y ampliaron el perímetro de seguridad, además de cortar la luz en la cuadra involucrada.

La alerta se originó a partir de un reclamo por una pérdida de gas de baja presión en en la calle Olegario Andrade al 200 (entre Dr. Melo y Ministro Brin), cerca de la estación de Lanús. A raíz de la situación, una cuadrilla de Metrogas llegó al lugar para trabajar sobre el inconveniente, mientras que también se acercaron los bomberos y personal de Defensa Civil.

El operativo comenzó el lunes por la noche pero la lluvia no permitió que terminaran de detectar el escape y este martes continúan los trabajos. Las cuadrillas realizaron cortes de suministro y vallaron el perímetro para evitar que los vecinos se acerquen mientras controlan la fuga.

Sin embargo, el alerta generó gran alarma entre los vecinos porque ocurre apenas tres días después de la grave explosión por la rotura de un caño maestro en Remedios de Escalada.