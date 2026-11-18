Camila Galante rompió el silencio tras rumores que vinculan a Paredes con la China Suárez: "Cortamos..."
Camila Galante se refirió a los rumores que vincularon a Leandro Paredes con la China Suárez y expresó su postura frente a la polémica. Su contundente mensaje.
La repercusión que generaron los rumores sobre un supuesto acercamiento entre Leandro Paredes y la China Suárez llegó hasta el entorno familiar del futbolista. En medio del revuelo, Camila Galante decidió salir a responder y fue categórica al referirse a la información que comenzó a circular. La esposa del jugador negó cualquier vínculo entre ambos y manifestó su malestar por la exposición que tomó el tema.
La versión había comenzado a tomar fuerza luego de que Analía Franchín compartiera una información en A la Barbarossa. Durante el programa, la panelista contó que la actriz habría tenido un encuentro con un futbolista casado en París, en 2021, período en el que Mauro Icardi también se encontraba jugando en el PSG. En ese momento, evitó revelar quién sería el protagonista de la historia, aunque anticipó que su identidad podía generar una gran controversia.
Más adelante, el tema volvió a instalarse en el mundo del espectáculo a partir de los datos que brindó Ángel de Brito en su ciclo de streaming Ángel Responde, por Bondi Live. El conductor describió al supuesto involucrado como un jugador argentino, campeón del mundo, y mencionó una pista vinculada con su apellido: tendría relación con un elemento que está presente en todas las casas.
A partir de esas referencias, los usuarios de las redes sociales comenzaron a especular con el nombre de Leandro Paredes. Poco después, el propio periodista confirmó que el futbolista era la persona a la que hacían referencia, lo que amplificó la polémica y puso el foco sobre su vida privada.
En ese contexto, Camila Galante recibió una consulta de Estefi Berardi para Bendita TV (El Nueve) y decidió contestar directamente. Lejos de alimentar las versiones, negó de manera terminante que existiera algún tipo de relación entre su marido y la actriz: "Hola, es totalmente mentira esa información, gracias por preguntarme".
Además de desmentir el supuesto episodio, la esposa del mediocampista hizo referencia a cómo vive Paredes la exposición mediática y dejó en claro que la situación le genera incomodidad. “Leandro es súper perfil bajo no le gusta la exposición y todo lo que se está diciendo”, sostuvo.
Finalmente, Galante le pidió a la periodista que ayudara a desactivar las versiones que se instalaron alrededor del nombre del futbolista. “Estaría buenísimo que lo puedas aclarar así cortamos con las especulaciones”, expresó. Con ese mensaje, buscó ponerle un punto final a los rumores que relacionaron a Paredes con la China Suárez.
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