Además de desmentir el supuesto episodio, la esposa del mediocampista hizo referencia a cómo vive Paredes la exposición mediática y dejó en claro que la situación le genera incomodidad. “Leandro es súper perfil bajo no le gusta la exposición y todo lo que se está diciendo”, sostuvo.

Finalmente, Galante le pidió a la periodista que ayudara a desactivar las versiones que se instalaron alrededor del nombre del futbolista. “Estaría buenísimo que lo puedas aclarar así cortamos con las especulaciones”, expresó. Con ese mensaje, buscó ponerle un punto final a los rumores que relacionaron a Paredes con la China Suárez.