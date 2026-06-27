La emotiva despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais: "Nos amamos"
El actor compartió un sentido mensaje en redes sociales tras la muerte de la conductora, donde repasó su historia en común y destacó el vínculo profundo que los unió.
fLa muerte de Ernestina Pais provocó un fuerte impacto en el ambiente artístico y televisivo argentino. La conductora y periodista fue despedida con mensajes cargados de emoción, entre ellos el de Gastón Pauls, quien compartió un texto íntimo en el que repasó la historia personal que los unió durante años.
A través de sus redes sociales, el actor publicó una serie de imágenes y un mensaje extenso donde dejó ver la profundidad del vínculo que mantuvieron.
“Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más”, escribió Pauls al inicio de su publicación, en la que recordó distintas etapas compartidas y momentos de su vida en común.
En su despedida, también hizo referencia a los momentos más difíciles que atravesaron juntos, especialmente el proceso de internación y recuperación de Ernestina. “La internación. La visita en el medio. Nuestros abrazos. Tu confianza. La luz de tus ojos”, expresó, en uno de los pasajes más sensibles del texto.
El actor además evocó el apodo especial que compartía con su hermano Nicolás para referirse a ella: “ERDNE”, escrito de una manera particular que formaba parte de su intimidad. “Acá seguirás siempre ERDNE”, escribió.
Uno de los tramos más fuertes del mensaje estuvo vinculado a la última comunicación entre ambos. Según contó Pauls, el último mensaje que recibió de Ernestina fue un “Te amo”.
“Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras en tu último mensaje. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje, amada ERDNE”. La publicación tuvo una gran repercusión en redes sociales y generó múltiples muestras de afecto hacia el actor y la familia de Ernestina Pais, en un contexto atravesado por la tristeza y el recuerdo.
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