El emotivo recuerdo de los compañeros de teatro de Ernestina Pais: "Riendo"

La noticia del fallecimiento de Ernestina Pais conmocionó a todo el país. La reconocida conductora y periodista, de 54 años, perdió la vida de manera trágica el pasado viernes al ser embestido su vehículo por el Tren de la Costa en la localidad de Martínez. En medio del dolor y la incredulidad que generó el fatal accidente en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, quienes compartieron el escenario y la vida profesional con ella han decidido honrar su memoria no con lamentos, sino con el gesto que mejor la define: una sonrisa.