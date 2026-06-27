El emotivo recuerdo de los compañeros de teatro de Ernestina Pais: "Riendo"
Sus compañeros de teatro despiden a Ernestina Pais con un video cargado de emotividad: "Hoy queremos recordarte como mejor sabías estar: riendo".
La noticia del fallecimiento de Ernestina Pais conmocionó a todo el país. La reconocida conductora y periodista, de 54 años, perdió la vida de manera trágica el pasado viernes al ser embestido su vehículo por el Tren de la Costa en la localidad de Martínez. En medio del dolor y la incredulidad que generó el fatal accidente en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, quienes compartieron el escenario y la vida profesional con ella han decidido honrar su memoria no con lamentos, sino con el gesto que mejor la define: una sonrisa.
Sus compañeros de teatro han querido plasmar ese espíritu imborrable en un video que resume la energía única de Ernestina. "Hoy queremos recordarte como mejor sabías estar: riendo", expresan con cariño, conscientes de que su calidez y carisma trascendían la pantalla y se convertían en un faro dentro del ámbito artístico. Por eso, este material audiovisual se presenta como un abrazo colectivo, un puente emotivo que busca mitigar el vacío que deja su ausencia en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de conocerla.
Este emotivo homenaje no solo celebra la trayectoria de Ernestina, sino que también refleja el inmenso cariño que supo cosechar. Con imágenes de momentos compartidos, risas y anécdotas, el video se convierte en un testimonio de que su legado vive en cada recuerdo. Mientras la investigación policial avanza para esclarecer los detalles del siniestro que truncó su vida, sus colegas le dedican este último saludo con la certeza de una despedida anticipada: "Te vamos a extrañar mucho", una frase que resuena como el eco de su propia alegría, la que el tiempo y la tragedia no podrán apagar.
Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro. De acuerdo a los reportes preliminares, el Honda Civic de color negro que conducía la periodista habría cruzado las vías cuando la barrera se encontraba baja, recibiendo el impacto directo del tren sobre el lateral izquierdo, justo del lado del conductor.
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