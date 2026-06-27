Qué determina la autopsia a Ernestina Pais
La periodista y conductora murió a los 54 años al ser arrollada por una formación del Tren de la Costa.
El informe preliminar de la autopsia determinó que la periodista y conductora Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneal grave tras sufrir un violento accidente ferroviario.
El estudio médico legal se realizó pocas horas después del trágico hecho ocurrido este viernes.
Según la autopsia, Pais sufrió un fuerte y directo impacto en la zona de la cabeza al ser embestida por la formación del tren.
Además, el estudio constató una laceración hepática y una contusión esplénica producto de la violencia del choque.
Por otra parte, se extrajeron muestras de sangre y orina para realizar análisis toxicológicos con el objetivo de determinar si Pais conducía bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
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