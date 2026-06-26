Novedades en el Gobierno EN VIVO: cuándo se va Manuel Adorni y quién lo reemplaza, minuto a minuto

La postura de Manuel Adorni
Según Fabián Doman, Manuel Adorni "no quería renunciar", pero "lo obligaron a hacerlo".
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En pleno viaje del presidente Javier Milei a España, la Casa Rosada se encuentra encendida entre rumores de salidas y cambios de puestos. Los detalles.
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Los rumores que comenzaron a rodar temprano este viernes respecto a una inminente salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete cobraron fuerza arrolladora, luego de una seguidilla de escándalos personales y judiciales, y las últimas declaraciones de Javier Milei desde España.
Mientras la expectativa pública está puesta en la Copa del Mundo, el verdadero partido de alta tensión se juega por estas horas en los despachos de la Casa Rosada.
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