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Novedades en el Gobierno EN VIVO: cuándo se va Manuel Adorni y quién lo reemplaza, minuto a minuto

Novedades en el Gobierno EN VIVO: cuándo se va Manuel Adorni y quién lo reemplaza

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Política
Manuel Adorni
Javier Milei

En pleno viaje del presidente Javier Milei a España, la Casa Rosada se encuentra encendida entre rumores de salidas y cambios de puestos. Los detalles.

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Los rumores que comenzaron a rodar temprano este viernes respecto a una inminente salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete cobraron fuerza arrolladora, luego de una seguidilla de escándalos personales y judiciales, y las últimas declaraciones de Javier Milei desde España.

Mientras la expectativa pública está puesta en la Copa del Mundo, el verdadero partido de alta tensión se juega por estas horas en los despachos de la Casa Rosada.

Minuto a minuto de la salida de Manuel Adorni del Gobierno

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La postura de Manuel Adorni

Según Fabián Doman, Manuel Adorni "no quería renunciar", pero "lo obligaron a hacerlo".

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Pablo Quirno, el otro candidato a reemplazar a Manuel Adorni

Según trascendió este viernes por la tarde, el canciller también suena en Casa Rosada para reemplazar a Manuel Adorni.

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Diego Santilli está en Casa Rosada

En horas de la noche, el que parece picar en punta para ser el reemplazante de Manuel Adorni se encontraba en Casa Rosada, según detalló Rosario Ayerdi en C5N.

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Cuándo se va Manuel Adorni

"Según mi información, se va mañana a la mañana. Lo que va a ocurrir es que el Presidente cite a Manuel Adorni a la Quinta de Olivos. Es muy posible que Adorni haga una comunicación para contar que deja el Gobierno. No lo echan. Otras veces presentó su renuncia y no se la aceptaron. Esta vez sí", contó Eduardo Feinmann.

feinmann

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Aseguran que Manuel Adorni ya tiene un reemplazante en la Jefatura de Gabinete

Según reveló la periodista Liliana Franco en el diario Ámbito, las miradas y las negociaciones apuntan a un solo nombre para tomar las riendas del Gabinete: el actual ministro del Interior, Diego Santilli. En el entorno presidencial admiten que el funcionario es, por estas horas, "el número puesto" para asumir la conducción del equipo de gobierno.

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Manuel Adorni canceló su agenda de viernes y fin de semana

La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete pende de un hilo y su renuncia podría concretarse este mismo fin de semana, más teniendo en cuenta que el funcionario canceló de forma abrupta todas las reuniones y actividades que tenía en agenda para este viernes y los días venideros, alimentando de forma drástica las versiones sobre su salida.

Según reveló el portal La Política Online, el detonante definitivo fue el inesperado y durísimo mensaje de Javier Milei desde España. Rompiendo meses de un blindaje absoluto, el Presidente soltó la mano de su hombre de confianza al declarar públicamente que, si se confirman los escándalos judiciales y se demuestra que cometió actos de corrupción, lo echará "de una patada".

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Javier Milei: "Si a Manuel Adorni lo consideran culpable, lo eyecto de una patada"

El presidente Javier Milei declaró en Madrid que si la Justicia considera culpable al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, lo echará “de una patada”.

En una entrevista brindada a El Observador durante su sexta visita oficial a España, el mandatario respaldó fuertemente a su funcionario, pero dejó clara su postura ante un eventual fallo adverso.

Milei aseguró que la explicación de Adorni sobre su patrimonio le resulta "absolutamente plausible".

"Yo creo en su honestidad, es un tipo honesto", aunque sentenció de manera tajante: "Si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni, lo vuelo yo de una patada”.

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