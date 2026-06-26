Novedades en el Gobierno EN VIVO: cuándo se va Manuel Adorni y quién lo reemplaza, minuto a minuto

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Manuel Adorni canceló su agenda de viernes y fin de semana

La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete pende de un hilo y su renuncia podría concretarse este mismo fin de semana, más teniendo en cuenta que el funcionario canceló de forma abrupta todas las reuniones y actividades que tenía en agenda para este viernes y los días venideros, alimentando de forma drástica las versiones sobre su salida.

Según reveló el portal La Política Online, el detonante definitivo fue el inesperado y durísimo mensaje de Javier Milei desde España. Rompiendo meses de un blindaje absoluto, el Presidente soltó la mano de su hombre de confianza al declarar públicamente que, si se confirman los escándalos judiciales y se demuestra que cometió actos de corrupción, lo echará "de una patada".

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