¿Chicana? Lionel Messi posteó un saludo en el momento justo de la eliminación de Uruguay

Partidos que jugó bien y perdió (2011)

Más allá de los cruces de eliminatorias, el capitán albiceleste también atravesó tragos amargos frente a la Celeste. En competiciones como la Copa América 2011, disputó un recordado partido donde demostró un excelente nivel individual, pero que lamentablemente culminó con la eliminación argentina en la fatídica tanda de penales tras un intenso empate.

Por su parte, el 14 de octubre de 2009, bajo el mando técnico de Diego Maradona, Argentina consiguió una sufrida victoria por 1 a 0 para clasificar a Sudáfrica 2010. Sin embargo, la actuación del rosarino recibió duras críticas de la prensa uruguaya, que llegó a publicar que "estuvo de paseo" durante el trámite.

Años más tarde, durante las Eliminatorias de 2017, fue la gran figura de la cancha en un tenso y disputado empate 0 a 0. Finalmente, su última visita registrada en el país vecino data del 12 de noviembre de 2021, cuando ingresó desde el banco de suplentes en un ajustado triunfo argentino por 1 a 0 disputado excepcionalmente en el estadio Campeón del Siglo.