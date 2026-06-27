¿Chicana? Lionel Messi posteó un saludo en el momento justo de la eliminación de Uruguay
El astro mundial Lionel Messi generó gran revuelo con una foto en redes sociales justo cuando Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026. ¿Casualidad?
El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, revolucionó las redes sociales al compartir una curiosa fotografía saludando desde la concentración en Dallas, Texas. Este posteo casual coincidió exactamente con el momento en que la selección de Uruguay quedó dolorosamente eliminada en la fase de grupos del presente Mundial 2026.
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El historial de Lionel Messi frente a Uruguay como visitante
El astro rosarino ha enfrentado a la selección uruguaya en condición de visitante en cuatro oportunidades a lo largo de su carrera. Los registros estadísticos indican que ganó dos de esos encuentros, empató uno y perdió el restante, destacándose el curioso dato de que nunca logró marcar goles en tierras orientales.
La primera presentación oficial ocurrió el 12 de octubre de 2005. Con apenas 18 años, el delantero ingresó a falta de 11 minutos para el final del partido en sustitución de Luis González. En aquella noche, los equipos mantuvieron un evidente "pacto de no agresión" y Uruguay se impuso por 1 a 0 con gol de Álvaro Recoba, facilitando así su acceso al Repechaje mundialista.
Partidos que jugó bien y perdió (2011)
Más allá de los cruces de eliminatorias, el capitán albiceleste también atravesó tragos amargos frente a la Celeste. En competiciones como la Copa América 2011, disputó un recordado partido donde demostró un excelente nivel individual, pero que lamentablemente culminó con la eliminación argentina en la fatídica tanda de penales tras un intenso empate.
Por su parte, el 14 de octubre de 2009, bajo el mando técnico de Diego Maradona, Argentina consiguió una sufrida victoria por 1 a 0 para clasificar a Sudáfrica 2010. Sin embargo, la actuación del rosarino recibió duras críticas de la prensa uruguaya, que llegó a publicar que "estuvo de paseo" durante el trámite.
Años más tarde, durante las Eliminatorias de 2017, fue la gran figura de la cancha en un tenso y disputado empate 0 a 0. Finalmente, su última visita registrada en el país vecino data del 12 de noviembre de 2021, cuando ingresó desde el banco de suplentes en un ajustado triunfo argentino por 1 a 0 disputado excepcionalmente en el estadio Campeón del Siglo.
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