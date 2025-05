Ariel Staltari habla de El Eternauta: "Es maravilloso estar top 1 en el mundo"

Sobre esta escena viral, de la que él fue el exclusivo creador, así como del éxito de la serie y el proceso de producción, en especial de la aparición de un personaje como Omar, hablamos en exclusiva con Ariel Staltari. El actor y guionista contó detalles de la ficción en la que cumple un doble rol y hasta habló de lo que será la segunda temporada, con tiempos de creación mucho más cortos que la primera.

La entrevista completa con Ariel Staltari:

Siempre demostrando su buena predisposición y con mucho orgullo por el producto creado, Ariel Staltari contó en exclusiva con minutouno.com varios detalles de "El Eternauta". Entre algunas de las joyas que dejó contó cómo fue crear una obra de arte que es la más vista a nivel mundial. También reveló algunos adelantos de la segunda temporada.

"Está en proceso de escritura, recién incipientemente. Apuntamos a que sean tiempos muchísimos más acotados que la primer temporada. Yo creo que va a ser así, pero bueno. Hay que tener un poco de paciencia", destacó en exclusiva. Luego, agregó: "Yo lo sabía esto. Digo, no sabía la explosión que iba a generar. Estoy sobrepasado, sorprendido, como todos los que fuimos parte de esto y los que no fueron. Pero lo que sí sabía porque sentía que teníamos algo muy hermoso armado, sentía que la iban a terminar en una noche y nos iban a estar pidiendo la segunda al siguiente día".

En ese sentido, explicó: "Nos tenemos que hacer cargo de que subimos la vara, generamos algo lindo". A su vez, afirmó: "Es maravilloso estar top 1 en el mundo, que los chinos, japoneses quieran aprender a jugar al truco y que, tal cual te lo dice Netflix, somos La casa de Papel o El Juego del Calamar en el mundo, desde Argentina y es maravilloso, no lo podes creer".

A su vez, Staltari remarcó la importancia de generar un producto fuera de lo común y cómo esto impactó en su carrera. "Siempre hice cosas lindas, cosas icónicas, cosas populares que tenían trascendencia en su momento. Y fue todo muy hermoso y ese amor me sostuvo hasta hoy, porque entre trabajo y trabajo nunca fue una continuidad de laburo", contó y sumó: "Entre trabajo y trabajo tuve que irme y volver al negocio y familiar, tuve que comprar un horno para segmentar tornillos y me hice metalúrgico. Entre trabajo y trabajo me quedé horas mirando el techo llorando deprimido".

"Hoy parece ser que todo eso desaparece y acá estamos. Pero jamás en la vida tuve semejante repercusión, a nivel mundial mucho menos y hoy es algo que no lo podes manejar del todo", afirmó después. Por otro lado, también brindó detalles de su personaje y la sorpresa que le generó el impacto que tuvo Omar, el cual en la historia original no existe, pero en la serie se convirtió en uno de los más queridos.

Además, dejó algo muy en claro: "Salgo a la calle y parece un mundial, parece que salimos campeones del mundo. Las redes están copadas por el pueblo argentino y muchos países del mundo. Siento que ese júbilo se dio en el mundial, es algo parecido". Por otro lado, también habló de cómo él logra construir los personajes, no solamente con Omar, sino también con el resto de papeles que tuvo a lo largo de su carrera.

Por su parte, el actor también contó por qué la elección de la historieta, cómo fue la creación de los guiones no solamente para hacerlos con sello tan argentino, sino también contemporáneos a la actualidad. En tanto, también reveló un detalle inédito de cómo fue la creación de la escena más importante y viral de la serie: cuando los amigos juegan al truco.

Sinopsis oficial de El Eternauta

Una noche de verano en Buenos Aires, una misteriosa nevada mortal acaba con la mayor parte de la población y deja aisladas a miles de personas. Juan Salvo y sus amigos inician una desesperada lucha por la supervivencia. Todo cambia cuando descubren que la tormenta de nieve tóxica es tan sólo la primera fuerza de choque de un ejército de otro planeta que está invadiendo la Tierra. La única manera de mantenerse vivos será resistir y luchar juntos. Nadie se salva solo.