"Culpa Nuestra": la película de Prime Video rompe un nuevo récord antes de su estreno

Tal es así que hace tan solo una semana lanzaron el primer adelanto de lo que se podrá ver. El mismo generó que, incluso antes del estreno de la película, "Culpa Nuestra" consiga un nuevo récord. Esto es porque su tráiler oficial alcanzó más de 163 millones de visualizaciones en su primera semana, convirtiéndose en el video más visto de todos los tiempos para una película original de streaming (según cifras globales en redes sociales, comparado con cualquier otra película de plataformas de streaming).

El tráiler superó a títulos como The Idea of You y Heart of Stone, que ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking. Otros títulos que integran el top 25 incluyen Beverly Hills Cop: Axel F, Happy Gilmore 2, Road House y Descendants: The Rise of Red. Hay que destacar que este film continúa con el fenómeno global de sus predecesoras: Culpa Mía, que llegó al top 10 en más de 190 países, y Culpa Tuya, el título internacional original más visto en la historia de Prime Video.

Sinopsis oficial de "Culpa Nuestra"

En esta entrega final, la boda de Jenna y Lion será el escenario del esperado reencuentro entre Noah y Nick, tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah crea una barrera aparentemente imposible de superar. Él, ahora heredero del imperio empresarial de su abuelo, y ella, dando sus primeros pasos profesionales, luchan por no avivar una llama que aún arde en su interior. Pero ahora que el destino los ha reunido de nuevo… ¿podrá el amor vencer al resentimiento?