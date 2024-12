La inesperada respuesta de Fátima Florez a Mirtha Legrand al consultarle por Milei: "Juntos éramos..."

Al ser consultada por Mirtha sobre si ella fue "dejada" por Yuyito González, Florez fue tajante: "Nadie deja a nadie por nadie. Las relaciones se terminan pero nunca hay terceros en discordia, pero hay actitudes que... hay que tener códigos, respeto y don de gente. Si una mujer está en pareja, yo no puedo ir al marido a coquetearle", disparó, en relación a la exvedette.

Además, lanzó fuertes detalles de su relación el jefe de Estado: "Nos conocimos por Instagram cuando yo me separé. Ahí me empezó a escribir mucha gente. Nos vimos por primera vez en mi casa", manifestó, dejando perplejos a todos en la mesa más reconocida de la televisión argentina.

Finalmente, sostuvo que tiene "buenos recuerdos" del primer mandatario: "No tengo nada para reprocharle". Por supuesto, dejó una frase polémica digna de un diálogo tan candente como el que mantuvo con Mirtha: "Juntos éramos explosivos".

Fátima Florez, irónica sobre la posibilidad de ir al programa de Yuyito González

La actriz y humorista reconoció que no arrastra “rencores” ni con él ni con Yuyito González. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, hizo varias revelaciones. “Me han invitado muchas veces al programa de Yuyito, tengo tantas invitaciones que no sé, no estoy en el radar, pero sí, iría al programa de Yuyito, nunca me lo he preguntado, pero está todo bien, ¿vos decís que necesita rating?”.

Sobre su relación con el Mandatario, consideró: “La verdad que nos divertimos mucho, la hemos pasado muy bien en el pasado, yo no voy a hablar nunca de mis ex, soy respetuosa de la pareja, de la intimidad, siempre me voy a manejar con respeto. Ahora estoy disfrutando de la soltería como Shakira. La primera vez en mi vida que pienso en mí, que me priorizo”.