La insólita propuesta de Julieta Poggio para terminar con el hambre mundial: "Romper iglesias"

"A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Y la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres y hay tanta gente pobre y no se puede, como, repartir todo ese dinero", razonó Poggio durante su entrevista con un Mariano Iúdica vestido de blanco diáfano para su segmento en Infobae, "Mi Cielo".