La insólita propuesta de Julieta Poggio para terminar con el hambre mundial: "Romper iglesias"
La mediática sorprendió con su postura sobre la desigualdad material que empezó a registrar. "Me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la pobreza", expresó.
Julieta Poggio soprendió esta semana con sus declaraciones articuladas sobre temas de los que no suele hablar en los medios, como la pobreza, el hambre mundial o la brecha entre las corporaciones que concentran la riqueza y quienes viven en la miseria. Lo que es más, la modelo y bailarina sugirió una solución para terminar con los problemas causados por el capitalismo: romper las iglesias.
"A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Y la desigualdad. Cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres y hay tanta gente pobre y no se puede, como, repartir todo ese dinero", razonó Poggio durante su entrevista con un Mariano Iúdica vestido de blanco diáfano para su segmento en Infobae, "Mi Cielo".
Como eco de una revolución de hace décadas, Julieta Poggio propuso "romper las iglesias y como que se termine el hambre mundial", una idea que fue bien recibida por su interlocutor, y probablemente también por los miembros de las corporaciones, gobiernos y religiones a las que no hizo alusión.
"Eso me llama mucho la atención. Como hay tanta gente tan, tan, tan rica y tanta gente tan pobre. La desigualdad", señaló la mediática de 23 años, cada vez más consciente de cómo funciona el mundo pero sin llegar al punto de hacer un reclamo generalizado.
Mariano Iúdica se mostró abierto al planteo de Julieta Poggio en la manera en que un San Pedro conversaría con la recién llegada a las puertas del cielo, y le preguntó si en ese sitio debieran estar las respuestas a las propuestas de la influencer.
"Ojalá la tengan, porque es algo que no tiene mucha explicación... Debería de haber alguna forma de equiparar todo eso", convino Poggio, ajena al sistema en el cual opera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario