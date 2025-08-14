Histórica reunión de Porsuigieco a 50 años de su único disco: lanzan edición remarterizada
León Gieco, Raúl Porchetto, María Rosa Yorio, Nito Mestre y Charly García volvieron a reunirse en el Estudio Crazy Diamond de Parque Chacabuco para escuchar las versiones definitivas que serán reeditadas en vinilo, CD y en plataformas.
En 1974, cinco de los músicos más relevantes de la escena del rock nacional decidías conformar lo que entonces se llamaba un suergrupo: León Gieco, Raúl Porchetto, María Rosa Yorio, Nito Mestre y Charly García fundaban Porsuigieco.
La banda tuvo una vida efímera: hizo apenas cuatro conciertos, con debut en el Auditorio Kraft de la calle Florida, y una breve gira por territorio bonaerense, que incluyó presentaciones en Tandil, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Y grabó un solo disco en 1975, con título homónimo: ‘PorSuiGieco’, editado por el desaparecido sello Music Hall; una producción discográfica casi artesanal que con el transcurrir de los años se convirtió en una especie de mito.
Especialmente gracias a varias de sus canciones que ganaron la eternidad por mérito propio, como “La mamá de Jimmy”, “La colina de la vida”, “Quiero ver, quiero ser, quiero entrar” o “El fantasma de Canterville”, composición de Charly cantada por Gieco que casi inmediatamente fue censurada por el gobierno de entonces.
Ahora, gracias al Instituto Nacional de la Música (INaMu), las grabaciones originales fueron recuperadas, así como los derechos para sus autores e intérpretes, y se viene una edición remasterizada del long play en vinilo y CD y, por supuesto, disponible en plataformas digitales.
Los cinco músicos fueron convocados para el reencuentro en el Estudio Crazy Diamond de Parque Chacabuco, propiedad del histórico ingeniero de sonido Gustavo Gauvry, y allí escucharon la versión definitiva de la producción que contará con un insert doble con fotografías inéditas y el primer afiche del grupo, dibujado por Charly.
Durante la grata reunión, los músicos compartieron anécdotas y recuerdos sobre la banda y el disco, desde la composición de las doce canciones grabadas entre 28 de mayo y el 18 de junio de 1975 en los Estudios Phonalex, con producción del editor Jorge Álvarez.
