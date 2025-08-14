Histórica reunión de Porsuigieco a 50 años de su único disco: lanzan edición remarterizada

Los cinco músicos fueron convocados para el reencuentro en el Estudio Crazy Diamond de Parque Chacabuco, propiedad del histórico ingeniero de sonido Gustavo Gauvry, y allí escucharon la versión definitiva de la producción que contará con un insert doble con fotografías inéditas y el primer afiche del grupo, dibujado por Charly.

Durante la grata reunión, los músicos compartieron anécdotas y recuerdos sobre la banda y el disco, desde la composición de las doce canciones grabadas entre 28 de mayo y el 18 de junio de 1975 en los Estudios Phonalex, con producción del editor Jorge Álvarez.