Alarma por Eliana Guercio tras una intervención estética fallida: "Se le deformó la cara"

Como la situación ya está siendo manejada por sus abogados, Guercio se mantiene en silencio. Sin embargo, allegados a la modelo confirmaron a la periodista que "la piel le quedó como si le hubieran quemado con el láser".

Tras el daño sufrido, Guercio intentó hacer el reclamo correspondiente, pero en el centro estético le respondieron de forma contradictoria: "La recepcionista le hizo masajes con una crema descongestiva y también le cambiaron el discurso, le dijeron que capaz ella necesitaba algún tratamiento extra para ver resultados".

Finalmente, y en busca de una solución real, Guercio acudió a una nueva profesional. "Fue a la dermatóloga que le recomendó Georgina Barbarossa y le dijo que tenía mucha suerte porque en muchos casos, las marcas son irreversibles", reveló la panelista de América TV.

Los mensajes de Eliana Guercio tras sufrir una mala praxis estética

Luego de atravesar una experiencia negativa con un tratamiento estético, Eliana Guercio recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su testimonio y advertir a sus seguidores sobre los riesgos de este tipo de procedimientos.

"Ya les voy a contar. Me escriben mucho por privado. Sepan que voy a hacer un vivo contando todo lo que viví y lo que vi", anticipó desde sus historias, generando expectativa sobre los detalles que planea revelar.

La exvedette y esposa de Sergio “Chiquito” Romero también compartió una advertencia importante para quienes estén considerando realizarse retoques estéticos: "Por favor se los pido, investiguen antes de tocarse con cualquiera, las redes engañan muchísimo. No se fijen en si hay famosas ni en los seguidores, yo entré por ahí", señaló, haciendo énfasis en el peligro de confiar en promociones poco confiables.

image

En ese sentido, relató cómo fue su experiencia y dejó una recomendación sobre las prácticas que deben evitarse: "Me dijeron a todo que sí, que iba a ser yo como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso. No hagan consultas por video donde les den cita para directamente realizar un tratamiento estético! Yo no lo hice, pero hay gente que lo hace".

Finalmente, llevó tranquilidad a quienes se preocuparon por su estado: "¡Sí! ¡Estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocupan", agradeciendo los mensajes de apoyo que recibió.