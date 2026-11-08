La Justicia concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi en una causa por violencia de género
El fallo de este domingo confirmó la eximición de prisión para el futbolista, en el marco del nuevo escándalo familiar.
En el marco de una causa penal tramitada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Violencia de Género del Distrito Tigre, el Juzgado de Garantías interviniente resolvió concederle la eximición de prisión a Mauro Icardi, haciendo lugar al pedido presentado por su abogado defensor, Norberto Francisco Oneto.
El expediente (I.P.P. Nº 14-08-002730-26/00) investiga la presunta comisión del delito de lesiones leves agravadas, una figura tipificada en el Código Penal que contempla agravantes por el vínculo y por haber sido perpetrado en un contexto de violencia de género.
Los fundamentos del fallo judicial sobre Mauro Icardi
Al analizar la situación procesal del futbolista, el magistrado fundamentó la resolución favorable al beneficio solicitado en los parámetros establecidos por el Código de Procedimiento Penal bonaerense:
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Escala penal del delito: La pena prevista para la imputación contempla un mínimo de seis meses de prisión y un máximo de dos años.
Pena de ejecución condicional: Dado el monto de la pena en expectativa, el juzgado contempló la presunción de que, en caso de recaer una condena, la misma podría ser de cumplimiento condicional.
Caución juratoria: El magistrado consideró suficiente imponer una caución juratoria para garantizar que Icardi permanezca a derecho y sometido a la investigación judicial.
Obligación de presentarse ante el juzgado
En la parte resolutiva del fallo expedido este domingo 8 de noviembre, la Justicia dispuso notificar a las partes y emplazar al imputado para cumplir con el trámite formal de rigor:
"Cítese al encartado Icardi, por intermedio de su defensa, para que dentro de los cinco días se presenten ante este Juzgado a labrar las actas de estilo, bajo apercibimiento de ser revocado el beneficio tratado", concluye la resolución oficial.
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