La Justicia concedió la eximición de prisión a Mauro Icardi en una causa por violencia de género

En el marco de una causa penal tramitada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Violencia de Género del Distrito Tigre, el Juzgado de Garantías interviniente resolvió concederle la eximición de prisión a Mauro Icardi, haciendo lugar al pedido presentado por su abogado defensor, Norberto Francisco Oneto.