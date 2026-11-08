Por qué Francesca salió descalza de la casa de Mauro Icardi, ¿se escapó?

El violento e indignante escándalo que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara sumó escalofriantes precisiones de acuerdo a los informes policiales y a la información difundida por C5N. La hija mayor de la expareja, Francesca Icardi, de tan solo 11 años, debió protagonizar una huida desesperada de la residencia ubicada en un exclusivo barrio privado de Nordelta, escapando descalza y sumida en una profunda crisis de llanto tras permanecer encerrada en un cuarto a raíz del temor que le inspiraba la actitud de su padre.