Por qué Francesca salió descalza de la casa de Mauro Icardi, ¿se escapó?
El último escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi involucra a su hija mayor, quien se salió sin calzado y en shock de la casa de su padre.
El violento e indignante escándalo que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara sumó escalofriantes precisiones de acuerdo a los informes policiales y a la información difundida por C5N. La hija mayor de la expareja, Francesca Icardi, de tan solo 11 años, debió protagonizar una huida desesperada de la residencia ubicada en un exclusivo barrio privado de Nordelta, escapando descalza y sumida en una profunda crisis de llanto tras permanecer encerrada en un cuarto a raíz del temor que le inspiraba la actitud de su padre.
El origen de la gravísima secuencia se desencadenó durante la jornada escolar, momento en que el futbolista decidió retirar a sus hijas del colegio de forma anticipada e interrumpió a la menor en medio de una instancia de evaluación. La rotunda negativa de la nena a retirarse del establecimiento educativo desató la furia del deportista, tensión que escaló dramáticamente una vez que arribaron a la casa de los sueños del complejo privado.
Una vez dentro de la propiedad, la situación familiar se volvió insostenible cuando al parecer le quitaron el celular a la niña para incomunicarla. De acuerdo con las precisiones reveladas por la periodista Yanina Latorre, la pequeña logró refugiarse atemorizada dentro de una habitación donde afortunadamente encontró una computadora, con la cual redactó y envió un correo electrónico de urgencia dirigido a su madre para solicitar auxilio inmediato ante el violento panorama.
La alerta emitida por la menor derivó en un llamado urgente a las fuerzas de seguridad y en el inmediato desplazamiento de Wanda Nara hacia la urbanización privada. Justo en el preciso instante en que las patrullas policiales y la conductora arribaban al domicilio, Francesca logró zafarse del encierro y abandonó la vivienda por una puerta lateral, corriendo despavorida por el parque en medias, descalza y visiblemente angustiada frente a la mirada de las autoridades.
Apenas logró tomar contacto con los agentes de la fuerza de seguridad que montaron el operativo en la puerta del inmueble, la niña de 11 años expuso de forma cruda los maltratos físicos y verbales propinados por el delantero. Embargada por el miedo, la pequeña se dirigió directamente al personal policial e imploró ayuda expresando: "Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó".
Las contundentes palabras de la menor quedaron asentadas en el expediente del caso, ratificando la gravedad del episodio que motivó la intervención de la Justicia. La traumática escena marcó un punto de inflexión en el conflictivo vínculo entre los mediáticos, dejando al descubierto una situación de extrema vulnerabilidad que mantiene en vilo a la opinión pública.
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